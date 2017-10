[Gewinnspiel] Game2Gether verlost AI-Thriller „Das Erwachen“

Das Thema künstliche Intelligenz beschäftigt viele Forscher. Vor allem die Frage, ob die Maschinen nicht eines Tages die Welt übernehmen. Auch viele Sci-Fi-Filme beschäftigen sich mit diesem Thema. Heute ist dazu ein neuer Roman erschienen, den Ihr bei uns gewinnen könnt. Die Rede ist von Das Erwachen. Dazu müsst Ihr das Formular weiter unten richtig ausfüllen und landet damit im Lostopf.

Wir wünschen viel Glück beim Gewinnspiel und viel Spaß mit Das Erwachen!

In »Das Erwachen« nimmt sich Bestsellerautor Andreas Brandhorst eines der brandaktuellen Themen der Wissenschaft an: Wann werden die Maschinen uns übertrumpfen und was wird das für unser Leben bedeuten? Der ehemalige Hacker Axel setzt versehentlich ein Computervirus frei, das unzählige der leistungsfähigsten Rechner auf der ganzen Welt vernetzt. Als sich daraufhin auf allen Kontinenten Störfälle häufen und die Infrastruktur zum Erliegen kommt, die Regierungen sich gegenseitig die Schuld geben und die geopolitische Lage immer gefährlicher wird, stößt Axel gemeinsam mit der undurchsichtigen Giselle auf ein Geheimnis, das unsere Welt für immer verändern wird: In den Computernetzen ist etwas erwacht, und es scheint nicht mehr aufzuhalten zu sein …

