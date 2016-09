[Gewinnspiel] Game2Gether verlost 50 Keys zu Faeria

Faeria vereint die Kernelemente strategischer Kartenspiele mit einem lebendigen Spielbrett, was dir während du spielst die Möglichkeit bietet, das Spielfeld zu formen, um atemberaubende Strategien zu entwickeln. In Faeria ist jede Partie nicht nur einzigartig, rasant und wunderschön, sondern auch überaus kompetitiv – in Zukunft werden unter anderem ein Zuschauermodus und integrierte Turniere zum Spiel hinzugefügt.

Zu gewinnen gibt es 50 Keys mit je 4 Boosterpacks für das Spiel, sowie 2 Pandora Coins.

In jedem Boosterpack sind 5 Spielkarten enthalten.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland und Österreich und der Schweiz. Angestellte von game2gether.de, Steelseries und Freaks4U und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden

Das Gewinnspiel endet am 23.09.2016. Der Gewinner wird über Random.org ausgelost und über den Zufallsgenerator bestimmt. Die Gewinner werden per Email benachrichtigt und haben 24 Stunden Zeit zu antworten. Andernfalls wird der Preis an den nächsten Gewinnspiel-Teilnehmer weiter verlost.