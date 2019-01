Generation Zero – Gameplay und Collector’s Edition enthüllt

Immer mal wieder treffen wir in Spielen auf Dystopien oder Was-wäre-wenn-Szenarien. Generation Zero handelt in eben einer solchen Welt, genauer gesagt in einem fiktiven Schweden der 80er Jahre.

Dabei geht ihr entweder alleine oder mit bis zu drei weiteren Mitspielern auf die Erkundungstour und wollt herausfinden, was passiert ist und wer dahinter steckt. Den einzigen Hinweis liefern technisierte und schwer bewaffnete Kampfeinheiten. Wie sich Generation Zero spielt, könnt ihr weiter unten im Gameplay-Video sehen.

Hinter dem Spiel stecken die Avalanche Studios, die vornehmlich für die Just Cause Serie bekannt sind. Generation Zero erscheint am 26. März und neben der normalen Verkaufsversion wird es auch eine Collector’s Edition geben. Diese enthält neben dem Spiel ein T-Shirt, eine Karte aus Stoff, ein Steelbook und kleine Statue. Der Kostenpunkt für Generation Zero liegt bei vernünftigen 39,99€, während die CE bei 79,99€ liegt.