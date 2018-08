GeForce-Gamer sind bereit für die Battlefield V Open Beta!

NVIDIA hat einen neuen Game-Ready-Treiber für die Battlefield V Open Beta veröffentlicht. Zusätzlich bietet der Treiber das beste Spielerlebnis für F1 2018, Immortal: Unchained, Pro Evolution Soccer 2019, Strange Brigade und Switchblade.

Vor der Veröffentlichung von Battlefield V am 19. Oktober können Spieler an einer offenen Beta teilnehmen und den Modus “Conquest” auf den Karten “Rotterdam” und “Arctic Fjord” spielen. Zusätzlich wird der Modus “Grand Operations” auf “Arctic Fjord”, mit dem Airborne-Modus am ersten Tag und dem Breakthrough-Modus am zweiten Tag, zur Verfügung stehen. Die Battlefield V Open Beta beginnt am 4. September für alle Vorbesteller, Origin Access Premier, Origin Access Basic und EA Access Mitglieder. Am 6. September dann für alle anderen. GeForce-Spieler sind ab heute Game Ready.

Battlefield V wird eines der ersten Spiele sein, die NVIDIA RTX Real-Time Ray Tracing auf den neu vorgestellten GeForce-RTX-Grafikkarten beinhalten, was dem bereits atemberaubenden Spiel eine neue Stufe an Realismus verleiht.

Die NVIDIA-Game-Ready-Treiber sind am oder vor dem Markstart von Spielen verfügbar und bieten den GeForce-Spielern das beste Erlebnis, da die NVIDIA-Ingenieure bis zur letzten Minute daran arbeiten, die Leistung für das perfekte Gameplay zu optimieren. Als zusätzlicher Qualitätsnachweis ist jeder Game-Ready-Treiber von Microsoft WHQL-zertifiziert.

Weiterführende Links:

Über den Game-Ready-Treiber auf GeForce.com:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/battlefield-v-open-beta-game-ready-driver

Download Game-Ready-Treiber:

https://www.geforce.com/drivers

Battlefield V mit Real Time Ray Tracing:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/battlefield-v-rtx-ray-tracing-reflections/

Battlefield V Website:

https://www.ea.com/games/battlefield