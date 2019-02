Gamewarez startet Call of Duty: Black Ops 4 Limited Vorverkauf!

Anfang Dezember letzten Jahres kündigten das hessische Start-Up Gamewarez und Activision Publishing, Inc., einer der weltweit größten Spiele-Publisher, einen gemeinsamen Sitzsack an: Den offiziellen Call of Duty: Black Ops 4 Limited Edition Beanbag! Nur zwei Monate später und rechtzeitig zur DreamHack in Leipzig können Fans der beliebten Call of Duty-Reihe diesen Sitzsack jetzt exklusiv auf www.gamewarez.de vorbestellen!

Die Außenhülle Call of Duty: Black Ops 4 Limited Edition Beanbag besteht aus weichem Kunstleder mit lässigem Steppmuster und ist in mattem Schwarz gehalten. Auf der stabilen Rückenlehne prangt das bekannte „Shield“-Logo des vierten Teils der Black Ops Reihe. Ein weiterer Hingucker ist der zum Logo passende, in Orange gehaltene Keder. Die obere Rückseite dieser stylischen Sitzsack-Version ziert wiederum ein Call of Duty Black Ops Schriftzug, ebenfalls untermalt von dem gestickten Logo.

Davon abgesehen bieten praktische Features wie Headset-Halterung und erweiterbare Seitentaschen Stauraum für alles, was man zum ausgedehnten Zocker-Abend braucht – ob Fernbedienung, Snacks, Kaltgetränk oder Controller. Im Inneren des Sitzsacks sorgen staubfreie EPS-Perlen dafür, dass sich er sich bestmöglich an den Körper anpasst. Praktisch: Ein integriertes Netz hält die EPS-Kugeln nicht nur beisammen, sondern erleichtert auch das „Nachladen“, falls nach intensiver Benutzung einmal ihr Volumen nachlassen sollte.

Der Call of Duty: Black Ops 4 Limited Edition Beanbag ist auf 250 Stück limitiert und zum Preis von 149,90 € (UVP) ab sofort exklusiv auf www.gamewarez.de vorbestellbar.