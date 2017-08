gamescom – Das Xbox @-Programm

Die gamescom steht vor der Tür und bringt uns die neuesten Informationen rund um die Xbox One Familie, Windows 10 und das Xbox Spiele Line-Up. Uns erwarten frische Ankündigungen, exklusive Weltpremieren und neue Informationen zur Xbox One X, der leistungsstärksten Konsole der Welt. Verfolgen können wir das Rahmenprogramm zur Messe auf Mixer.com. Über den Streamingdienst können wir tolle Preise gewinnen und mit den Teams interagieren, die hinter unseren Lieblingsspielen stehen.

Xbox @ gamescom Live – Sonntag, 20. August um 21:00 Uhr

Am Sonntag, den 20. August, läd uns Maxi Gräff (@Gmaxee) von Xbox Deutschland, Graeme Boyd (@AceyBongos) und Julia Hardy (@itsJuliaHardy) zum Xbox @ gamescom Livestream ein. Hier erhalten wir sowohl alle Neuigkeiten zum Xbox One X Line-Up als auch viele Hintergrundinformationen von den Entwicklern unserer Lieblingsstudios. Außerdem halten die Gastgeber weitere Überraschungen und Goodies für uns bereit.

Stream mit englischen Untertiteln (ausschaltbar): www.mixer.com/Xbox

Stream mit englischen Untertiteln (fest im Bild): www.mixer.com/XboxCC

Stream mit deutschen Untertiteln: www.mixer.com/XboxCC_DE

Age of Empires @ gamescom Live – Montag, 21. August um 21:00 Uhr

Am Montag, den 21. August, feiert Microsoft das 20-jährige Jubiläum von Age of Empires mit einem Livestream-Event in Köln. Seit dabei, wenn uns der Livestream erste Einblicke in das Gameplay der Age of Empires: Definitive Edition gewährt und die renommierten Entwickler der ersten Serienteile aus dem Nähkästchen plaudern. Neben den Feierlichkeiten hält der Stream jede Menge Überraschungen für uns bereit. Das Event können wir über Mixer.com/AgeofEmpires verfolgen oder der Mixer App.

Xbox Booth @ gamescom

Ab dem 22. August steht die Xbox One X auf der gamescom 2017 für uns bereit. Den Xbox-Stand erreicht man über den Nordeingang in Halle 8 der Kölnmesse zu den folgenden Uhrzeiten:

Dienstag, 22. August von 9:00 Uhr bis 19:00 Uhr (Fachbesuchertag)

Mittwoch, 23. August von 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Donnerstag, 24. August von 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Freitag, 25. August von 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Samstag, 26. August von 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Der YouTube-Livestream zur Messe startet am 20. August!