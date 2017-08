gamescom – Capcom’s Exklusive Entwickler Sessions

Die Gamescom 2017 öffnet bald ihre Pforten, und Capcom plant und bestätigt heute eine Vielzahl von Messe-Aktivitäten rund um die kommenden Flaggschiff-Veröffentlichungen von Monster Hunter: World und Marvel vs. Capcom: Infinite. Unter anderem werden hochrangige Mitglieder aus den Entwicklerteams auf diversen Bühnen überall auf der Gamescom neue Szenen aus ihren und neue Einblicke in ihre Spiele präsentieren.

Anspielstationen beider Games warten in Capcom’s Gamescom-Präsenz am Sony-Stand in Halle 7 auf die Messebesucher. Monster Hunter: World kann sowohl im Einzelspieler- als auch im Mehrspieler-Modus Probe gespielt werden. Weiterhin werden leitende Mitglieder des Entwickerteams von Capcom Japan, darunter Producer Ryozo Tsujimoto sowie Executive und Art Director Kaname Fujioka, brandneue Szenen aus Monster Hunter: World zeigen. Auch YouTube-Star LeFloid wird Monster Hunter: World auf der Bühne spielen. In Marvel vs. Capcom: Infinite wird Producer Peter Rosas neue Einblicke ermöglichen und gegen Gamescom-Besucher spielen.

Capcom plant die folgenden Bühnenaktivitäten:

Mittwoch, 23. August

13:30 h – Marvel vs. Capcom: Infinite Fight Contest (Sony-Bühne, Halle 7)

14:00 h – Monster Hunter: World Hunter Training (Bühne gamez.de powered by MediaMarkt, Halle 5.1)

15:00 h – Monster Hunter: World – Exklusive Entwickler-Präsentation (Sony-Bühne, Halle 7)

16:00 h – Marvel vs. Capcom: Infinite mit Peter Rosas (Bühne gamez.de powered by MediaMarkt, Halle 5.1)

Donnerstag, 24. August

12:00 h – LeFloid spielt Monster Hunter: World (Social Media Stage, Halle 10)

12:30 h – Marvel vs. Capcom: Infinite Fight Contest (Sony-Bühne, Halle 7)

14:00 h – Monster Hunter: World Hunter Training (Bühne gamez.de powered by MediaMarkt, Halle 5.1)

15:00 h – Monster Hunter: World – Exklusive Entwickler-Präsentation (Sony-Bühne, Halle 7)

16:00 h – Marvel vs. Capcom: Infinite mit Peter Rosas (Bühne gamez.de powered by MediaMarkt, Halle 5.1)

Freitag, 25. August

12:00 h – LeFloid spielt Monster Hunter: World (Social Media Stage, Halle 10)

13:15 h – Marvel vs. Capcom: Infinite Fight Contest (Sony-Bühne, Halle 7)

14:00 h – Monster Hunter: World Hunter Training (Bühne gamez.de powered by MediaMarkt, Halle 5.1)

16:00 h – Marvel vs. Capcom: Infinite mit Peter Rosas (Bühne gamez.de powered by MediaMarkt, Halle 5.1)

17:00 h – Monster Hunter: World-Präsentation (Sony-Bühne, Halle 7)

Samstag, 26. August

10:30 h – Monster Hunter: World-Präsentation (Sony-Bühne, Halle 7)

12:00 h – LeFloid spielt Monster Hunter: World (Social Media Stage, Halle 10)

14:00 h – Monster Hunter: World Hunter Training (Bühne gamez.de powered by MediaMarkt, Halle 5.1)

16:00 h – Marvel vs. Capcom: Infinite Fight Contest (Bühne gamez.de powered by MediaMarkt, Halle 5.1)

Monster Hunter: World, der neueste Teil der Action-RPG-Serie mit über 40 Millionen verkauften Spielen, entführt Spieler in ein lebendiges, atmendes Ökosystem. In weitläufigem, sich ständig verändernden Terrain suchen sie in der Rolle von Jägern grausame Kreaturen suchen und bringen diese in aufregenden Kämpfen zur Strecke. Spieler ziehen allein oder zusammen mit drei weiteren Huntern in ihre Abenteuer. Dabei kommt ein neuartiges Drop-In-Multiplayer-System zum Tragen, das kooperatives Spielen über Regionsgrenzen hinweg zwischen Japan und dem Westen ermöglicht und so erstmals die Spielergemeinschaften vereint.

Unter Beibehaltung des Skill-basierten Aufstiegs- und des robusten Crafting-Systems der Serie ziehen Spieler in ihre Questen, um Monster zu suchen und zu bezwingen. Auf ihrem Weg, der ultimative Hunter zu werden, verbessern sie dabei ständig ihre Fähigkeiten. Loot, das sie aus besiegten Kreaturen erhalten, kann genutzt werden, um neue Ausrüstung und Rüstungsupgrades zu fertigen. Je nach dem, von welchem Monster die verwendeten Teile stammen, verändern sich die Crafting-Objekte. So sollten Hunter die richtigen Elemente nutzen, um noch kräftigere Gegner besiegen zu können.

Monster Hunter: World bietet eine nahtlose Gameplayerfahrung, die es Spielern ermöglicht, sich frei in dem lebendigen Ökosystem der Spielwelt zu bewegen. Zudem bietet die Welt einen dynamischen Tag-Nacht-Wechsel. Die Landschaft und ihre Bewohner spielen eine wichtige Rolle in jeder Quest: Spieler müssen die sie umgebende Landschaft, ihr Terrain, ihre Flora und Fauna in Betracht ziehen und zu ihrem Vorteil im Kampf nutzen – oder können von ihren Gefahren bedroht werden. Hunter setzen Können und List ein, um ihre Ziele aufzufinden, anzulocken und in intensive, sich ständig verändernde Kämpfe zu verwickeln.

Dank flexibler Online-Multiplayer-Möglichkeiten und einer zugänglichen Quest-Struktur können sich Spieler Herausforderungen allein oder kooperativ mit bis zu drei weiteren Huntern stellen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Monster Hunter-Serie können Spieler aus Japan und dem Westen zusammen online spielen, so dass sich unzählige zusätzliche Hunter-Kompagnons finden lassen. Über die neue Online-Drop-In-Funktion können Einzelspieler die weltweite Hunter-Gemeinschaft jederzeit während Questen um Unterstützung bitten, wenn sie der Mut verlässt, sich einem Gegner allein gegenüber zu stellen.

Die Veröffentlichung ist für Anfang 2018 für das PlayStation 4 Computer Entertainment System und Xbox One sowie zu einem späteren Zeitpunkt für PC geplant. Für PlayStation-Fans wird es spezielle Monster Hunter: World–Spielinhalte geben, die exklusiv für PlayStation 4-Spieler sind. Weitere Details werden in Kürze bekannt gegeben.

Auf einer Vision beider Unternehmen basierend, bietet MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE frei formbare 2 vs 2-Team-Kämpfe in einer breiten Auswahl spannender und leicht zugänglicher Einzelspielermodi sowie reichhaltiger Multiplayer-Inhalte, die sich allesamt an langjährige Fans sowie neue Spieler gleichermaßen richten. Zusätzlich zur cinematischen Story-Erfahrung bieten die Einzelspieler-Modi Arcade, Training und Mission sowie die vielen Multiplayer-Angebote beeindruckende Erfahrungen und unendliche Gameplay-Möglichkeiten für Spieler aller Erfahrungsstufen. Durch den Einsatz der mächtigen Infinity Stones wird das individuelle Spielgeschehen deutlich vertieft, und der Kampfverlauf durch elementare Kräfte wie Zeit, Kraft, Raum und Realität deutlich beeinflusst.

MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE erscheint am 19. September 2017 zeitgleich für die PlayStation 4, Xbox One und Windows PCs.

Quelle: Capcom Pressemail