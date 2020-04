gamescom abgesagt/digitaler Event geplant!

Wir stellten bereits mehrfach die Frage in den Raum, ob die gamescom in diesem Jahr im Zuge der Corona-Pandemie stattfinden kann; nachzulesen u.a. hier.

Nach dem heutigen Statement von u.a. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) ist klar geworden, dass Großveranstaltungen in Deutschland bis einschließlich dem 31. August 2020 verboten werden sollen.

Während das in anderen Bereichen – Musikfestivals, Konzerte und Fußball – schon schlimm genug ist, wird es jetzt wohl auch die gamescom hart treffen, welche dieses Jahr vom 26. August bis zum 29. August stattfinden sollte und nun wohl der Pandemie zum Opfer fällt.

Möglich wäre vermutlich ein späterer Zeitpunkt der Veranstaltung.

Da aber ein wirksamer Impfstoff gegen den Covid-19 Erreger weiter auf sich warten lässt, ist die Frage, wie man hier vorgehen wollte, sollte ein Verbot von Großveranstaltungen zum 31. August aufgehoben werden.

Update: die gamescom hat sich auf Twitter zu Wort gemeldet. Obwohl bisher noch nichts genaueres bekannt ist, wird das Verbot von Massenveranstaltungen auch die gamescom betreffen; diese soll allerdings definitiv digital stattfinden.

Originalmeldung hier

❗ Even though not all details are known at present, the nationwide ban on major events until the end of August will also affect the planning for #gamescom2020. Furthermore: gamescom 2020 will definitely take place digitally! We will provide further information shortly. ❗

— gamescom (@gamescom) April 15, 2020