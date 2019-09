Gamescom 2019 – Deliver us the Moon

Der Weltraum ist wunderschön – die Sterne leuchten, die Planeten ziehen ihre Bahnen, und alle Probleme auf der Erde scheinen so klein, geradezu unwichtig. Der Weltraum ist aber auch furchterregend – der lebensfeindlichste Raum, den wir bisher gefunden haben, ohne Luft, ohne Wärme, ohne Gnade. Diese Dualität will Keoken in Deliver Us The Moon einfangen, einem apokalyptischen Weltraumabenteuer, das uns im 4. Quartal 2019 erwartet.

Einsam im Weltraum

Die Demo fängt relativ ruhig an: Wir befinden uns in einer Raumstation. Es ist still, nichts bewegt sich. Ein Blick aus dem Fenster zeigt uns die atemberaubende Schönheit des Universums. Wir sind aber nicht hier, um aus dem Fenster zu gucken: Es gilt, herauszufinden, was mit der Crew passiert ist, und einen Weg zum Mond zu finden.

Fly me to the moon

In der nahen Zukunft haben wir Mutter Erde all ihrer Rohstoffe beraubt. Zur Rettung der Menschheit kolonisiert die World Space Agency den Mond. Das geht auch eine Zeit lang gut – die Rohstoffe und Energie, die der Mond liefert, erlauben der Menschheit weiterhin ein sorgenfreies Leben. Das alles ändert sich in einer schicksalhaften Nacht, als die Kommunikation abbricht – und mit ihr der Zugriff auf die überlebenswichtige Energiequelle. Als letzter Astronaut werden wir auf eine Mission geschickt, die das Schicksal der Menschheit bestimmen wird: Finde heraus, was passiert ist, und deliver us the moon!

Let me play among the stars

Wir können unsere Aufgabe also nicht auf die leichte Schulter nehmen. Beim Durchsuchen der Räume finden wir einen Zettel mit dem Zugangscode für die Kontrolleinrichtung. Was für ein Glück, da können wir die Systeme der Station wieder einschalten! Wir öffnen die Tür, legen den ersten Hebel und sofort tritt das Desaster ein. Die Station hält der Belastung nicht stand und reißt auseinander – wir treiben im All, unsere Sauerstoffreserven gefährlich niedrig. Jetzt kommt es auf jede Sekunde an: In einer nervenaufreibenden Sequenz treiben wir von Sauerstoffflasche zu Sauerstoffflasche, schneiden panisch per Lasercutter für uns sehr ungünstig platzierte Siegel durch und schaffen es schließlich um Haaresbreite in den noch intakten Teil der Station. Hier endet die Demo. Unsere Fragen sind nicht beantwortet, unser Forschungsdrang noch nicht befriedigt – wir müssen uns noch bis zum letzten Jahresviertel gedulden.

Ein Känguruhsprung entfernt

Deliver us the moon ist schwer in ein Genre einzuordnen. Ein bisschen Puzzlespiel, ein bisschen Action, ein wenig Platforming und ein wenig Walking Simulator – der Fokus liegt hier auf der Geschichte. Dabei werden aktuelle Themen, wie Klimawandel und Ressourcenknappheit, als Grundlage verwendet und zu katastrophalen Endzuständen weitergesponnen. Deliver us the moon erscheint im 4. Quartal 2019 für Steam, Playstation 4 und Xbox One.

Bildquelle: Wired Productions