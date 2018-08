Gamescom 2018 – Zu Gast bei Konami

Auf der diesjährigen Gamescom waren wir wieder bei Konami zu Gast. In den Kölner Messehallen präsentierten uns die Japaner ihr aktuelles Line-up bestehend aus PES 2019, Hyper Sports R und Zone of the Enders: The 2nd Runner – Mars. Was es zu den drei Titeln neues gibt erfahrt ihr in unserer Vorschau.

PES 2019

Der Release steht diese Woche ja schon bevor. Daher empfehlen wir für eine ausführliche Vorschau unseren Bericht von der Pre Season Tour aus Gelsenkirchen (Zum Artikel). Lennart Bobzien berichtete uns, dass die 3D-Scans von Schalke 04 erst per Data Pack nachgeliefert werden und noch nicht beim Release im Spiel enthalten sein werden.

Dafür wird man PES 2019 aber in diesem Jahr so lange wie nie per Data Packs versorgen. So versprach der Brand Manager bereits jetzt, dass im Verlauf des kommenden Jahres neue Stadien, neue Teams und sogar neue Ligen nachgeliefert werden. Ob wir uns hier noch Hoffnung auf Real Madrid machen dürfen?

Zusätzlich hat man heute noch Screenshots von den beiden deutschen Vereinen Schalke und Bayer 04 Leverkusen veröffentlicht.

Hyper Sports R



Hyper Sports kommt auf die Switch! Der Arcade-Klassiker aus dem Jahre 1984 war damals der Nachfolger von Track & Field und unter Arcarde Fans sehr beliebt. Nun kommen die olympischen Disziplinen zurück in die Moderne. Hyper Sprts R lässt sich mit bis zu 4 Personen spielen und richtet sich als Zielgruppe an Familien. Dabei können wir entweder im Multiplayer unsere eigenen Events zusammenstellen und so gegen unsere Freunde antreten oder in der Kampagne unser eigenes Team gründen, um Rivalen zu schlagen, unsere Figuren zu verbessern und Trainer zu kaufen. Dabei wird es keine Transaktionen mit Echtgeld geben.

Beim ersten Austesten der Bewegungssteuerung machte das Spiel Spaß und Lust auf eine eigene Olympiade. Wir sind gespannt, wann das Spiel veröffentlicht wird, denn einen Release Termin konnten uns die Entwickler noch nicht nennen.

Zone of the Enders: The 2nd Runner – Mars



Zone of the Enders: The 2nd Runner – Mars konnten wir uns nur kurz anschauen, da wir zu viel Zeit mit Hyper Sports R verbracht hatten. Das macht aber gar nichts, denn den Titel könnt ihr bereits in einer Demo ausprobieren! Zone of the Enders wird in 4K in der 3rd-Person Sicht spielbar sein und zusätzlich Playstation VR unterstützen.

Release ist bereits am 6. September