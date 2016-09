Gamescom 2016 – Die Zwerge

Bei unserem Besuch bei THQ Nordic auf der Gamescom 2016 wurde uns auch ein neues Action-RPG mit dem Titel Die Zwerge gezeigt. Das Spiel basiert auf dem ersten Zwergen-Roman von Markus Heitz und erzählt die Geschichte um die kleinen Fabelwesen.

Der Protagonist des Spiels ist Tungdil, der unter Menschen aufgewachsen ist und nicht viel über Zwerge weiß. Während seines Abenteuers trifft Tungdil immer wieder auf andere Abenteurer, die sich ihm anschließen, sodass er später mit über 10 Verbündeten sein Abenteuer bestreitet. Dabei kann der Spieler entscheiden wen er gerade mit in eine Schlacht nehmen will. Jeder der Verbündeten bietet verschiedene Fähigkeiten.

Die Kämpfe laufen in Echtzeit ab, bieten dem Spieler aber die Möglichkeit das Geschehen jederzeit zu pausieren, um sich einen taktischen Überblick zu verschaffen und die Angriffe und Aktionen neu zu koordinieren. Taktik ist hier der Schlüssel zum Sieg.

Bedacht werden sollte, dass hier die Physik sowie der Realismus berücksichtig wurden. So sind Flächenschäden für alle gefährlich, auch für die Verbündeten. Auch ein Wegschleudern der Gegner kann fatale Folgen nach sich ziehen: diese können beispielsweise gegen einen Verbündeten fliegen und diesen dann in den Abgrund befördern, wenn wir an einer Klippe kämpfen. Andersherum ist das natürlich auch möglich und sollte auch taktisch genutzt werden, um vielleicht mit einem Gegner eine ganze Gegnergruppe von einer Brücke zu schubsen.

In der Welt wird es dem Spieler aber möglich sein feindliche Gruppen auch zu umgehen, sodass es nicht immer zwangsläufig auf einen Kampf hinauslaufen muss.

Aber das Spiel beinhaltet auch ein Beziehungssystem für die einzelnen Charaktere. So können wir mit unseren Verbündeten interagieren und versuchen sie besser zu verstehen, um eine bessere Beziehung zu ihnen aufbauen zu können.

Die Zwerge soll im September dieses Jahres für PC, MAC, Linux sowie PlayStation 4 und XBOX One erscheinen.