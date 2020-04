Games Workshop online Previews März/April

COVID-19 betrifft uns alle und selbst unsere geliebten Plastikfiguren sind nicht ganz davor sicher! Auch wenn Space Marines vermutlich immun dagegen sind, Elben aus Mittelerde nicht infiziert werden können, der Glaube der Anhänger Menoths von ihrem Gott beschützt werden, so betrifft es zumindest uns, als Besitzer dieser Figuren. Und auch die Firmen, die sie produzieren und vorstellen. Wie? Zum Beispiel in dem man nicht wie gewohnt auf einer riesigen Veranstaltung mit hunderten und tausenden Besuchern in Las Vegas seine Produkte anpreisen kann. Games Workshop hat sich daher gedacht: Wenn schon nicht da, dann machen wir es einfach auf unserer Homepage – online Previews ist das Keyword! Und hier gibt’s für euch die Zusammenfassung.

Leider, oder wie gewohnt, natürlich mit der üblichen Hinhaltetaktik, welche wir von ihnen gewohnt sind. So gibt es nur alle paar Wochen wieder ein paar Informationshäppchen. Um da nicht die verschiedenen Beiträge suchen und sich hindurchwälzen zu müssen, hier nun die Zusammenfassung für euch:

Für 40k steht natürlich immer etwas auf dem Plan und gerade dieses Jahr dürfte noch einmal sehr interessant werden. Warum? Spekulationen über Spekulationen, insbesondere was ein Mögliches Ende der 8ten Edition anbelangt. Aber dazu an anderer Stelle mehr, denn diesmal geht es um das, was wir definitiv noch bekommen werden!

Neue Modelle müssen in die heimischen Regale kommen und nichts eignet sich dafür besser, als totgeglaubte, vergessene oder andere ikonische Figuren. (Nicht zuletzt auch, weil es einen überreden könnte, nun doch noch einmal über eine neue Armee nachzudenken….) Fabius Bile, der letzte „originale“ Chaos Space Marine Charakter bekommt sein rework und markiert den Start für das übernächste Psychic Awakening Book „War of the Spider“, welches die Adeptus Costudes, Sisters of Silence, Imperial Assassines und Death Guard mit Bonusregeln und Updates versorgen wird.

Doch bevor wir uns dem Chaos zuwenden, gibt es erstmal noch ein anderes Awakening, welches auf der Türschwelle steht: „Engines of War„. Die bringt uns einen Bonus für die AdMech und Knights und zwar die der Imperialen, als auch der Chaosseite. Darüber hinaus, werden auch die Deamons of Chaos einen Bonus bekommen!

Neue AdMech Einheiten

Die Maschinen und Anhänger des Omnissiah bekommen ein Update mit neuen Einheiten, welches sie endlich in die Lage versetzt, auch mit der Geschwindigkeit anderer Armeen etwas besser mithalten zu können oder zumindest ein paar mehr Optionen bekommt. Ob eine Angleichung an die Spielweise aller Fraktionen jetzt gut ist und man dann nur noch via Sonderregeln differenzieren möchte oder man tatsächliche Einschränkungen in den Armeen als passender empfindet obliegt sicherlich jedem selbst zu entscheiden, GW setzt hier ein Zeichen und möchte auch den AdMech Spielern zeigen: „Wir hören euch schon zu – auch wenn es manchmal etwas dauert.“

Man beachte so kleine Feinheiten, wie den Flammenwerfer im Gesicht des Pferdes bei den Sulphurhounds, was auch einer mit Fernkampfwaffen ausgestatteten Einheit eine gewisse nervige Note verschafft! Gerade mich aber freut und nervt es zugleich, wenn ich einen neuen Flieger sehe und ich bin schon sehr auf das Datenblatt des Bombers gespannt und ob er auch nur eine „Einwegbombe“ mit sich tragen wird oder vielleicht noch ein Flieger den Weg in das Spiel findet, der mehr als nur eine mit sich tragen wird.

Für die Schwesternschaft!

Und auch das dritte Buch bekommt schon einen ersten Leckerbissen als Vorgeschmack und zum hungrig machen! In „Pariah“ können wir uns aufjedenfall auf ein Update für die erst neu aufgelegten Sisters of Battle freuen. Natürlich nicht nur, denn es stehen ja noch ein weitere Fraktionen zur Auswahl. Doch zumindest für diese hat GW bereits ein paar schöne Bilder veröffentlicht: