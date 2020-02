Games Workshop: Makari ist zurück!

Es ist soweit: Games Workshop hat die ersten Regeln zum kommenden Buch „Psychic Awakening: Saga of the Beast“ veröffentlicht und diese handeln von keinem geringeren als: Makari, die wahre Furcht des Imperiums!

Ein Monster. Ein Ungetüm. Es finden sich keine Worte, um die Brutalität und Verschlagenheit eines Wesens wie Makari zu beschreiben. Er ist ein Gretshin, welcher sich schon auf unzähligen Schlachten behauptete, indem er eine Sache immer tat: Nicht zu sterben! Entgegen der Gerüchte, dass er von seinem Herrn Ghazghkull Mag Thraka zerquetscht und an seine Squiggs verfüttert wurde, erhob sich dieser grüne Terror erneut und sucht nun die Welt von Warhammer 40.000 heim.

Doch welche Regeln bringt er mit sich und wie spiegelt sich sein Wesen darin wieder? Werfen wir erstmal einen Blick auf sein Profil.

Mit 4 Lebenspunkten und einem beachtlichen Kampfgeschickt von 4+(!) ist dieser Gretshin ein wahrer Held unter seines gleichen; dies ist jedoch nicht das, was diesen kleinen Burschen so besonders macht: Schauen wir uns seine besondere Fähigkeit „Suspiciously Lucky“ an.

Makari ist gesegnet von Gork und Mork und das spiegelt sich auch in dieser Regel wieder. Ein 2+ Rettungswurf für ein Modell? Kann das legal sein? Wie sieht es eigentlich mit der Kampfeslust des kleinen Burschen aus? Hier seine Nahkampfwaffe.

Mit etwas Glück kann dieses Modell schweren Schaden an so manchem Gegner verursachen. Dies ist vermutlich die Belohnung als Gretshin im Nahkampf zu sein. Seine nächste Fähigkeit „Accidental Figurehead“ beschreibt den Heldenmut von Makari, wenn man das so nennen darf.

Fazit: Als kleiner Glücksbringer von Ghazghkull hat Makari es faustdick hinter den Ohren! Nicht nur ist das Modell wirklich gut geworden, auch das Spielerische ist schön umgesetzt und spiegelt die Eigenschaften des grünen Geschöpfs wider. Jedes dieser Regeln lässt einen schmunzeln und flüstert „Los, spiel Orks! Sie sind cool!“. Doch was kommt als nächstes? Wie sehen die Updates der Orks im Allgemeinen aus? Wir sind gespannt!

Quelle: Warhammer Community

Bildquelle: Games Workshop