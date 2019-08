GAMES WITH GOLD September 2019 – Indie und Klassiker

Mit Games with Gold September 2019 stehen für Mitglieder die Xbox One Spiele Hitman: Die komplette erste Season und We Were Here zur Verfügung. Für die Xbox 360 und ebenfalls Xbox One, dank der Abwärtskompatibilität, stehen Earth Defense Force 2025 und Tekken Tag Tournament 2 bereit.

Games with Gold September 2019 Übersicht

Hitman: Die komplette erste Season verfügbar vom 1. bis zum 30. September auf Xbox One.

In Hitman: Die komplette erste Season erlebst du einen spannungsgeladenen Spionage-Thriller und schaltest deine hochkarätigen Ziele mit tödlicher Präzision aus. Die Sammlung ist episodisch gegliedert und führt dich als Agent 47 an unterschiedliche Standorte – etwa nach Paris, Sapienza, Marrakesch, Bangkok, Colorado oder Hokkaido. Lerne die Werkzeuge dieses erbarmungslosen Geschäfts kennen und verdiene dir in diesem preisgekrönten Stealth-Actionspiel den Status eines lautlosen Assassinen.

We Were Here verfügbar vom 16. September bis zum 15. Oktober auf Xbox One.

Gefangen in einer verlassenen Burg schließt du dich wahlweise mit einem Freund auf der Couch oder einem anderen Mitspieler online zusammen und begibst dich gemeinsam auf die abenteuerliche Flucht aus einem mysteriösen Gefängnis. Doch so einfach ist es nicht: du befindest dich nicht am gleichen Standort im Schloss wie dein Partner und ihr kommuniziert lediglich durch ein Walkie-Talkie miteinander. Nur durch Teamwork löst ihr die kniffligen Rätsel des Schlosses und erlangt Eure Freiheit zurück.

Earth Defense Force 2025 verfügbar vom 1. bis zum 15. September auf Xbox 360 und Xbox One.

Achtung, die Aliens sind zurück! Verteidige die Menschheit einmal mehr in Earth Defense Force 2025. Acht friedvolle Jahre sind seit der letzten außerirdischen Invasion vergangen, doch jetzt sind die Ravagers zurück und das stärker denn je. Du benutzt hunderte Waffen, die dir in vier verschiedenen Charakterklassen zur Verfügung stehen und wehrst die schreckliche Invasion der Außerirdischen ab.

Tekken Tag Tournament 2 verfügbar vom 16. bis zum 30. September auf Xbox 360 und Xbox One.

Die weltbesten Kämpfer kehren zurück und entfesseln in Tekken Tag Tournament 2verheerende Kombos. Aus einer bunten Auswahl einzigartiger Charaktere wählst du deinen Kämpfer und betrittst die Arena. Mit tödlichen Angriffen lehrst du deinen Feinden das Fürchten und steigst zum ultimativen Tekken-Champion auf.

Trailer zu Games with Gold September 2019.



Quelle: Xbox PM