GAMES WITH GOLD Oktober 2017 – Rätsel und Action diesen Monat!

Der Monat bietet erneut zwei Xbox One Spiele und zwei 360 Titel, welche dank der Abwärtskompatibilität auch auf Xbox One Spielbar sind!

Gone Home: Konsolen-Edition verfügbar vom 1. bis zum 31. Oktober auf Xbox One.

Nach einem Jahr im Ausland kehrst Du zurück nach Hause, doch Deine Familie ist verschwunden und das Haus steht leer. Löse das Rätsel und durchsuche das mysteriöse Anwesen in Arbor Hill nach Hinweisen. Fotografien und Erinnerungen helfen Dir, das Geheimnis zu lüften. Gone Home ist das preisgekrönte Spiel der Entwickler des kürzlich erschienenen Titels Tacoma für Xbox One.

The Turing Test verfügbar vom 16. Oktober bis zum 15. November auf Xbox One.

Im Rätselspaß The Turing Test stellst Du Dich kniffligen Rätseln, die Dir jede Menge Gehirnschmalz abverlangen. Auf dem Jupitermond Europa schlüpfst Du in die Rolle von Ava Turing und deckst geheimnisvolle Mysterien auf. Deine einzige Waffe: logisches Denken und ein Energy Manipulation Tool (EMT), mit dem Du verschiedene Maschinen kontrollierst.

Rayman 3 HD verfügbar vom 1. bis zum 15. Oktober auf Xbox 360 und Xbox One.

Der charmante Plattformer Rayman 3 HD kehrt in High Definition zurück. Erkunde die farbenfrohe Welt und stelle Dich den Hoodlums, die vom schwarzen Lum Andre angeführt werden. Mit verbesserter Grafik und überarbeiteten Sounds erlebst Du das Jump ’n‘ Run in neuem Glanz.

Medal of Honor: Airborne verfügbar vom 16. bis zum 31. Oktober auf Xbox 360 und Xbox One.

In Medal of Honor: Airborne liegt es an Dir, den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Halte strategisch wertvolle Positionen auf Dächern oder in Ruinen und verbessere Deine Waffen mit verschiedenen Aufsätzen. Im Koop-Modus spielst Du zusammen mit Deinen Freunden und hältst Deinen Kameraden den Rücken frei.

