GAMES WITH GOLD November 2018 – Das Schlachtfeld ruft!

Mit Games with Gold November 2018 stehen für Mitglieder die Xbox One Spiele Battlefield 1 und Race the Sun zur freien Verfügung. Für die Xbox 360 und Xbox One stehen, dank der Abwärtskompatibilität, Assassin’s Creed und Dante‘s Inferno bereit.

Games with Gold November 2018 Übersicht

Battlefield 1 verfügbar vom 1. bis zum 30. November auf Xbox One.

Im Ersten Weltkrieg kämpfst Du in der Einzelspieler-Kampagne ums Überleben oder trittst gegen bis zu 64 Spieler im epischen Mehrspieler-Gefecht an. Als Infanterist bist du Du zu Land, Wasser und in der Luft unterwegs und passt deine Spielweise den dynamischen Schlachten an.

Race the Sun verfügbar vom 16. November bis zum 15. Dezember auf Xbox One.

Inspiriert von klassischen Arcade-Spielen, wird nervenaufreibende Spannung und purer Spaß vermischt. In halsbrecherischer Geschwindigkeit navigierst Du Dein solarbetriebenes Flugzeug um Hindernisse. Die Regeln sind einfach: verhindere Unfälle, bleibe im Sonnenlicht und werde nicht langsamer!

Assassin’s Creed verfügbar vom 1. bis zum 15. November auf Xbox 360 und Xbox One.

Im ersten Teil von Assassin’s Creed folgst Du den Abenteuern Deines Vorfahren und Protagonisten Altaïr. Zur Zeit der Kreuzzüge findest Du Dich in mitten des jahrhundertelangen Kampfes zwischen den Assassinen und den Templern wieder, um ein mysteriöses Artefakt zu bergen.

Dante‘s Inferno verfügbar vom 16. bis zum 30. November auf Xbox 360 und Xbox One.

Beginne eine epische Suche nach Rache und Erlösung in Dante‘s Inferno. Angelehnt an Dante Alighieris erstes Buch der Göttlichen Komödie, dem Inferno, rettest Du die Seele Deiner geliebten Beatrice aus den neun Kreisen der Hölle. In diesem rasanten Action-Titel setzt Du Dich mit wilden Monstern, abscheulichen Dämonen und Deinen eigenen Sünden auseinander.

Quelle: Xbox Wire Dach

