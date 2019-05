GAMES WITH GOLD Mai 2019 – Klassische Fun Games

Mit Games with Gold Mai 2019 stehen für Mitglieder die Xbox One Spiele Marooners und The Golf Club 2019 Featuring PGA Tour zur Verfügung. Für die Xbox 360 und ebenfalls Xbox One, dank der Abwärtskompatibilität, stehen Earth Defense Force: Insect Armageddon und Comic Jumper bereit.

Games with Gold Mai 2019 Übersicht

Marooners verfügbar vom 1. bis zum 31. Mai auf Xbox One.

Willkommen im rasanten Partyspiel-Wahnsinn von Marooners! Fordere bis zu sechs Freunde online oder zu Hause auf dem Sofa zu jeder Menge Action heraus, bade in Schadenfreude wenn sie scheitern oder suche sie als Geist nach deinem Tod heim. Dabei wirst du ohne Vorwarnung von einem Minispiel ins nächste katapultiert, so dass nie Langeweile aufkommt. Stelle dich der Herausforderung in über 25 Arenen, passe dich den ständig wechselnden Bedingungen an und triumphiere über deine Mitspieler!

The Golf Club 2019 Featuring PGA Tour verfügbar vom 16. Mai bis zum 15. Juni auf Xbox One.

Hast du das Zeug zum Golfprofi und gewinnst die originalgetreuen Turniere in The Golf Club 2019 PGA Tour? Es liegt an dir: Erlebe den vollständig lizensierten Karrieremodus der PGA-Tour, teste deine Abschläge auf berühmten, detailliert nachgebildeten Original-Golfplätzen und stelle dich dem harten Wettbewerb des Profi-Golfsports. Egal, ob Golf-Enthusiast oder Neuling auf dem Grün. Dank realistischer Turnier-Bedingungen, dem kompetitiven Mehrspieler-Modus und zahlreichen Möglichkeiten zur Individualisierung findest du garantiert den richtigen Schläger.

Earth Defense Force: Insect Armageddon verfügbar vom 1. bis zum 15. Mai auf Xbox 360 und Xbox One.

Verteidige die Erde um jeden Preis in Earth Defense Force: Insect Armageddon. Tausende von gigantischen Insekten fallen über den Planeten her und nur du kannst sie als Teil der Earth Defence Force aufhalten. Setze den krabbeligen Invasoren in actiongeladenen Kämpfen ein Ende, selbst wenn du dabei eine ganze Stadt in Schutt und Asche legst. Schalte über 300 nützliche Gadgets wie Rüstungen, Jetpacks und Waffen frei und verteidige die Menschheit.

Comic Jumper verfügbar vom 16. bis zum 31. Mai auf Xbox 360 und Xbox One.

Stürze dich in Comic Jumper kopfüber in dein ganz persönliches Comic-Abenteuer. Während dein eigener Comic erfolglos war, rettest du als Aushilfs-Held Captain Smiley fremde Comic-Universen und ihre Bewohner. Spring von einer Comic-Welt zur nächsten und erlebe dabei eine rasante Reise durch unterschiedliche Comic-Genres wie Fantasy, Manga oder Silver Age.

