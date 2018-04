GAMES WITH GOLD Mai 2018 – Soldaten, Schläger und Sportler!

Mit Games with Gold stehen für Mitglieder im Mai 2018 die Xbox One Spiele Super Mega Baseball 2 und Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain zur freien Verfügung. Für die Xbox 360 und Xbox One, dank der Abwärtskompatibilität, Sega Vintage Collection: Streets of Rage und Vanquish.

Super Mega Baseball 2 verfügbar vom 1. bis zum 31. Mai auf Xbox One.

Die erfolgreiche Super Mega Baseball-Serie ist zurück mit neuer Grafik, einer generalüberholten Team- und Liga-Struktur und lang ersehnten Online-Multiplayer-Modi. In Liga-Spielen nimmst Du es mit anderen Spielern überall auf der Welt auf oder forderst Deine Freunde in Offline-Matches heraus. Weitere Modi wie Solo, Lokaler Koop oder Online-Koop machen den Home Run perfekt.

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain verfügbar vom 16. Mai bis zum 15. Juni auf Xbox One.

Mit MGS5: The Phantom Pain kehrt der Schleich-Shooter mit Missionen in einer riesigen Open World zurück. Mit Jeeps, Panzern, Pferden & Co. begibst Du Dich gemeinsam mit Deinen KI-Begleitern auf spannende Missionen und bahnst Dir den Weg durch idyllische Landschaften.

Sega Vintage Collection: Streets of Rage verfügbar vom 1. bis zum 15. Mai auf Xbox 360 und Xbox One.

In allen drei Streets of Rage-Titeln kämpfst Du gegen Widersacher Mr. X, verdienst neue Errungenschaften und misst Dich mit anderen Spielern auf den Xbox Live-Ranglisten. Im klassischen Zwei-Spieler-Modus sowie Online-Koop spielst Du den Sega-Klassiker gemeinsam mit einem Freund und gehst mit den Straßengangs auf Tuchfühlung.

Vanquish verfügbar vom 16. bis zum 31. Mai auf Xbox 360 und Xbox One.

Der Sci-Fi-Shooter Vanquish besticht mit seinem schnellen und flüssigen Kampfsystem. Als Sam Gideon schlüpfst Du in die Rolle eines Agenten, ausgestattet mit dem Augmented Reaction Suit (ARS). Dieser ARS-Anzug verleiht Dir eine außergewöhnliche Kampfkraft und verlangsamt in kritischen Momenten die Zeit – so hat auch der stärkste Gegner keine Chance mehr!

Quelle: Xbox Wire Dach

Trailer zu GAMES WITH GOLD Mai 2018.