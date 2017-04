GAMES WITH GOLD Mai 2017 – Möge der Monat mit euch sein!

Der Monat Mai steht ganz in dem Zeichen von Star Wars. Passend zum Release der DVD und Bluray zu „Rogue One: A Star Wars Story“ spendiert uns GAMES WITH GOLD gleich zwei Star Wars Titel hintereinander! Star Wars: The Force Unleashed II und LEGO Star Wars: The Complete Saga stehen im kommenden Monat als Xbox 360 Spiel uns zur Verfügung. Auch dabei sind die Xbox One Titel Giana Sisters: Twisted Dreams – Directors Cut und Koop- Toptitel Lara Croft and the Temple of Osiris.

Giana Sisters: Twisted Dreams – Directors Cut verfügbar vom 1. Mai bis zum 31. Mai auf Xbox One.

In Giana Sisters: Twisted Dreams – Directors Cut stürmst Du durch knifflige Level und verwandelst auf Knopfdruck die gesamte Spielwelt um Dich herum. Das Jump ‘n‘ Run kombiniert knackige Grafik mit punktgenauer Steuerung und fordert Dich mit mörderischen Gegnern und abwechslungsreichem Rätselspaß.

Lara Croft and the Temple of Osiris verfügbar vom 16. Mai bis zum 15. Juni auf Xbox One.

In Lara Croft and the Temple of Osiris bist Du in der Wüste Ägyptens auf der Suche nach einem alten Artefakt – dem Stab des Osiris. Auf deinem Abenteuer begegnest Du rivalisierenden Schatzjägern und mythischen Kreaturen, wie der bösartigen Gottheit Set. Den Titel spielst Du entweder solo, oder im Koop mit bis zu vier Freunden – auch lokal.

Star Wars: The Force Unleashed II verfügbar vom 1. Mai bis zum 15. Mai auf Xbox 360 und Xbox One.

In Star Wars: The Force Unleashed II schlüpfst Du in die Rolle von Starkiller und begibst Dich auf die Suche nach Deiner wahren Identität. Mit zwei Lichtschwertern und neuen Machtkräften entfesselst Du Deinen Zorn und stellst Dich den imperialen Armeen. Werde Teil der epischen Geschichte und führe die Star Wars-Saga fort.

LEGO Star Wars: The Complete Saga verfügbar vom 16. Mai bis zum 31. Mai auf Xbox 360 und Xbox One.

In LEGO Star Wars: The Complete Saga erlebst Du die aufregende Geschichte rund um Anakin und Luke Skywalker. Spiele durch insgesamt sechs Star Wars-Filme, entdecke alle Charaktere, erweiterte Macht-Kräfte, neue Power-Ups und herausfordernde Challenge-Modi – gewürzt mit dem typischen LEGO-Humor.

Quelle: Xbox Pressemail