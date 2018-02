GAMES WITH GOLD März 2018 – Veteranen und verrückte Vorfälle

Mit Games with Gold stehen für Mitglieder im März 2018 die Xbox One Spiele Trials of the Blood Dragon und SUPERHOT zur freien Verfügung. Für die Xbox 360 und Xbox One, dank der Abwärtskompatibilität, Merida Legende der Highlands und Quantum Conundrum.

Trials of the Blood Dragon verfügbar vom 1. bis zum 31. März auf Xbox One.

In Trials of the Blood Dragon geht es nicht mehr nur um Cross-Motorräder und Stunts. In sieben verschiedenen Welten läufst, schießt und schwingst Du Dich mit Hilfe von Jet Packs, Panzern oder BMX-Rädern durch das humorvolle Spektakel, angesiedelt in den 80er Jahren.

SUPERHOT verfügbar vom 16. März bis zum 15. April auf Xbox One.

In SUPERHOT steht die Zeit still, wenn Du Dich nicht bewegst. Du bekämpfst gesichtslose Gegner, die sich Dir in den Weg stellen und gehst in einer virtuellen Realität einer Bedrohung auf die Spur.

Merida Legende der Highlands verfügbar vom 1. bis zum 15. März auf Xbox 360 und Xbox One.

Als Merida trittst Du in den mythischen Landschaften von Schottland gegen Horden bösartiger Kreaturen und Gegner an. Erlerne wichtige Fertigkeiten im Kampf und brich den magischen Fluch, um das Königreich vor dem Untergang zu retten.

Quantum Conundrum verfügbar vom 16. bis zum 31. März auf Xbox 360 und Xbox One.

In Quantum Conundrum gehst Du mit Hilfe der neuesten Erfindung Deines Onkels auf die Suche nach selbigem. In Echtzeit wechselst Du zwischen fünf Dimensionen und löst so alle Rätsel, die sich Dir in den Weg stellen.

Trailer zu GAMES WITH GOLD März 2018.