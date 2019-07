GAMES WITH GOLD Juli 2019 – Dungeons und andere Abenteuer

Mit Games with Gold Juli 2019 stehen für Mitglieder die Xbox One Spiele Inside und Big Crown: Showdown zur Verfügung. Für die Xbox 360 und ebenfalls Xbox One, dank der Abwärtskompatibilität, stehen Castlevania: Symphony of the Night und Meet the Robinsons bereit.

Games with Gold Juli 2019 Übersicht

Inside verfügbar vom 1. bis zum 31. Juli auf Xbox One.

Vereinsamt und von mysteriösen Mächten gejagt, schlüpfst du in die Rolle eines kleinen Jungen und erkundest deine unheimliche und potenziell gefährliche Umgebung. In Inside entdeckst du ein geheimnisvolles Institut, weichst tödlichen Fallen aus und kämpfst um dein Überleben. Welche weiteren Schrecken enthüllst du in den Gemäuern der mysteriösen Einrichtung?

Big Crown: Showdown verfügbar vom 16. Juli bis zum 15. August auf Xbox One.

In Big Crown: Showdown werden aus Freunden Feinde, wenn in drei völlig abgefahrenen Welten voller mittelalterlicher Gadgets ein Wettstreit um die Krone aufkommt. Spielt entweder zu viert auf der Couch oder fordert einander online im Multiplayer heraus. Euch erwarten verbissene Kämpfe sowie tückische Gefahren in über 15 witzigen Parcours.

Castlevania: Symphony of the Night verfügbar vom 1. bis zum 15. Juli auf Xbox 360 und Xbox One.

Draculas dunkle Macht wächst beständig und nur du kannst die Welt vor der finsteren Bedrohung retten. In Castlevania: Symphony of the Night erlebst du ein nicht-lineares 2D-Abenteuer, in dem du die Mächte des Bösen mittels aufrüstbarer Waffen bekämpfst. Löse das Mysterium um den ehemaligen Helden Richter Belmont und erlebe viele verschiedene Enden in diesem Klassiker der Rollenspiele.

Meet the Robinsons verfügbar vom 16. bis zum 31. Juli auf Xbox 360 und Xbox One.

Reise zurück in die Vergangenheit und rette die Zukunft in Meet the Robinsons. Wie im gleichnamigen Film hilfst du Wilbur Robinson und erlebst jede Menge Abenteuer in den verschiedenen Erdzeitaltern. Verfolge den bösen Melonenmann und vereitele seine Pläne zur Zerstörung der Zeitlinie. Ausgestattet mit pfiffigen wissenschaftlichen Erfindungen löst du Rätsel, bekämpfst deine hinterhältigen Feinde und stellst die Zeitlinie wieder her.

Quelle: Xbox Wire Dach