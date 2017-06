GAMES WITH GOLD Juli 2017 – Psychos und Piraten

Im Juli hat Microsoft eine schöne Mischung aus Indie- und Koop-Spielen für GAMES WITH GOLD zusammengestellt. Für die Xbox One stehen die Indie-Spiele Grow Up und Runbow bereit. Die Xbox 360 bekommt zwei erstklassige Koop-Spiele, die dank der Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One laufen. Einer von ihnen ist der Shooter Kane and Lynch 2, welcher mit einer epischen Geschichte glänzt und zu zweit spielbar ist. Ende des Monats Juli werden zusätzlich noch die Fluch der Karibik-Fans mit LEGO Pirates of the Caribbean: Das Videospiel versorgt!

Grow Up verfügbar vom 1. Juli bis 31 Juli auf Xbox One.

Als BUD (Botanical Utility Droid) fliegst Du mit Deinem Raumschiff MOM durch die Galaxie, bis es über einem fremden Planeten in viele Teile zerbricht. Finde die einzelnen Bauteile Deines Schiffes und erkunde die wilde Flora und Fauna des unbekannten Planeten in diesem spannenden Abenteuer-Spiel.

Runbow verfügbar vom 16. Juli bis zum 15. August auf Xbox One.

In diesem actionreichen Party-Spiel zockst Du zusammen mit bis zu neun Spielern in einer farbenfrohen Spielwelt. Die Besonderheit: Die Welt wechselt stets ihr Erscheinungsbild und stellt Dich so vor neue Herausforderungen. Sowohl online als auch im lokalen Mehrspielermodus springst Du auf Plattformen und weichst Hindernissen aus.

Kane & Lynch 2 verfügbar vom 1. Juli bis zum 15. Juli auf Xbox 360 und Xbox One .

Im Action-Shooter Kane & Lynch 2 spielst Du den Psychopathen Lynch oder den desillusionierten Ex-Söldner Kane. Führe beide Charaktere durch eine epische Geschichte in der umfangreichen Solo-Kampagne oder spiele mit einem Freund den Koop-Modus.

LEGO Pirates of the Caribbean: Das Videospiel verfügbar vom 16. Juli bis zum 31. Juli auf Xbox 360 und Xbox One .

Landratte, Zeit für ein verwegenes Abenteuer im LEGO-Kosmos! Schlüpfe in die Rolle der ikonischen Charaktere der Film-Reihe und meistere spannende Missionen mithilfe unterschiedlicher Eigenschaften und Fähigkeiten. Sowohl solo als auch im Koop-Modus mit Freunden stellst Du Dich den Gefahren der stürmischen See.

