GAMES WITH GOLD Januar 2019 – Start ins neue Jahr

Mit Games with Gold Januar 2019 stehen für Mitglieder die Xbox One Spiele CELESTE und WRC 6: World Rally Championship zur Verfügung. Für die Xbox 360 und ebenfalls Xbox One, dank der Abwärtskompatibilität, stehen Lara Croft: Guardian of Light und Xbox Original Klassiker Far Cry 2 bereit.

Games with Gold Januar 2019 Übersicht

CELESTE verfügbar vom 1. bis zum 31. Januar auf Xbox One.

CELESTE erzählt die rührende Geschichte von Protagonistin Madeline, die sich beim Besteigen des Celeste-Bergs ihren inneren Dämonen stellt. Im Einzelspieler-Abenteuer erwarten Dich 700 unterschiedliche Etappen, knifflige Herausforderungen und spannende Geheimnisse.

WRC 6: World Rally Championship verfügbar vom 16. Januar bis zum 15. Februar auf Xbox One.

Nicht das Auto, sondern der Fahrer macht bei einer Rally den Unterschied! WRC 6: World Rally Championship verlangt Dir Bestleistungen ab in packenden Nebel-, Nacht- oder Schlammrennen.

Lara Croft: Guardian of Light verfügbar vom 1. bis zum 15. Januar auf Xbox 360 und Xbox One.

Heldin Lara Croft ist wieder auf der Jagd nach Artefakten und Geheimnissen – diesmal in klassischer Top-Down-Manier. Im kooperativen Zwei-Spieler-Titel Lara Croft: Guardian of Light ergründest Du eine konspirative Geschichte und löst kreative Rätsel.

Far Cry 2 verfügbar vom 16. bis zum 31. Januar auf Xbox 360 und Xbox One.

Als Söldner kämpfst Du gegen korrupte Warlords im afrikanischen Konfliktland. Far Cry 2 bietet Dir ein riesiges Abenteuer mit realistischen Effekten, zerstörbarer Umwelt und unvorhersehbaren Spielabläufen. Sei dabei stets auf der Hut, denn in der umkämpften Open-World verändern Deine Entscheidungen das Spielgeschehen.

Quelle: Xbox Wire Dach

