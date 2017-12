GAMES WITH GOLD Januar 2018 – Action, Abenteuer und Apokalypse

Mit Games with Gold Januar stehen die Xbox One Spiele Van Helsing und Zombi zur Verfügung. Für die Xbox 360 und Xbox One, dank der Abwärtskompatibilität, Tomb Raider Underworld und Army of Two. Bisher wurden noch keine Xbox Classic Spiele in das Programm aufgenommen, aber was nicht ist, kann ja noch werden!

The Incredible Adventures of Van Helsing III verfügbar vom 1. bis zum 31. Januar auf Xbox One.

The incredible Adventures of Van Helsing III ist der letzte Teil der erfolgreichen Spielereihe. Das finale Kapitel kommt mit verbesserten Grafikfeatures auf Xbox One X. Als Van Helsing schlägst Du epische Schlachten mit schrecklichen Kreaturen im düsteren Land Borgovia. Dazu stehen Dir sechs Klassen zur Verfügung.

Zombi verfügbar vom 16. Januar bis zum 15.Februar auf Xbox One.

Wie lange kannst Du in den Straßen von London überleben? Umzingelt von Horden infizierter Zombies verteidigst Du Dein Hab und Gut. Wenn Du den Zombies zum Opfer fällst, verlierst Du allerdings alles.

Tomb Raider Underworld verfügbar vom 1. bis zum 15. Januar auf Xbox 360 und Xbox One.

In Tomb Raider Underworld folgst Du Lara Croft auf ihren waghalsigen Abenteuern durch die Welt. Entdecke geheimnisumwobene Höhlen und decke die Legende um Thor’s Hammer auf. Du benötigst all Deine Fähigkeiten, um die Mächte des Hammers zu bändigen.

Army of Two verfügbar vom 16. bis zum 31. Januar auf Xbox 360 und Xbox One.

In dem Koop-Spektakel Army of Two stürzt Du Dich zusammen mit einem Freund in die Schlacht. Deine Aufträge führen Dich zu Schauplätzen auf der ganzen Welt. Von Afghanistan bis nach Süd-Korea deckst Du eine Verschwörung auf, die die ganze Welt bedroht.

Quelle: Xbox Wire Dach

Trailer zu GAMES WITH GOLD Januar 2018.