GAMES WITH GOLD Dezember 2018 – Eine bunte Mischung

Mit Games with Gold Dezember 2018 stehen für Mitglieder die Xbox One Spiele Q.U.B.E. 2 und Never Alone zur freien Verfügung. Für die Xbox 360 und Xbox One stehen, dank der Abwärtskompatibilität, Dragon Age 2 und Xbox Original Klassiker Mercenaries: Playground of Destruction bereit.

Games with Gold Dezember 2018 Übersicht

Q.U.B.E. 2 verfügbar vom 1. bis zum 31. Dezember auf Xbox One.

In diesem mysteriösen Rätsel erwachst Du in den Ruinen einer außerirdischen Landschaft, ohne eine Erinnerung daran, wie oder warum Du dort gelandet bist. Löse atemberaubende Rätsel und benutze Deine Manipulationshandschuhe, um die Struktur der Welt zu verändern und den Weg nach Hause zu finden.

Never Alone verfügbar vom 16. Dezember bis zum 15. Januar auf Xbox One.

In Never Alone erlebst Du die aufregende Geschichte und Kultur der nordamerikanischen Ureinwohner und gehst der Ursache eines ewig andauernden Schneesturms auf die Spur. Du schlüpfst abwechselnd in die Rolle eines jungen Iñupiat-Mädchens und eines Polarfuchses und triffst auf einheimische Charaktere, die ihre Weisheiten und Geschichten mit Dir teilen.

Dragon Age 2 verfügbar vom 1. bis zum 15. Dezember auf Xbox 360 und Xbox One.

Dragon Age 2 entführt Dich in ein episches Abenteuer in einer riesigen Spielwelt. Im Laufe eines Jahrzehnts entwickelst Du Deinen Charakter vom mittellosen Recken bis zum verehrten Krieger. Sammle Ruhm und Vermögen und sichere Dir einen festen Platz in der Geschichte.

Mercenaries: Playground of Destruction verfügbar vom 16. bis zum 31. Dezember auf Xbox 360 und Xbox One.

Im klassischen Action-Titel Mercenaries stürzt Du ein zwielichtiges Militärregime und legst ihm mit allen notwendigen Mitteln das Handwerk. Für Dein Vorhaben nutzt Du zahlreiche Fahrzeuge auf dem Land und in der Luft und kennst weder Grenzen noch Gnade.

Quelle: Xbox Wire Dach

> Games with Gold November 2018.

Trailer zu GAMES WITH GOLD Dezember 2018.