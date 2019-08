GAMES WITH GOLD August 2019 – Gears 4 und Forza 6

Mit Games with Gold August 2019 stehen für Mitglieder die Xbox One Spiele Gears of War 4 und Forza Motorsport 6 zur Verfügung. Für die Xbox 360 und ebenfalls Xbox One, dank der Abwärtskompatibilität, stehen Torchlight und Castlevania: Lords of Shadow bereit.

Games with Gold August 2019 Übersicht

Gears of War 4 verfügbar vom 1. bis zum 31. August auf Xbox One.

Gears of War 4 läutet mit den Charakteren JD Fenix, Kait und Del den Beginn einer neuen Saga ein. du ergründest die Herkunft eines neuen Feindes und beschützt deine Freunde auf ihrer Flucht in sichere Gefilde. Bekämpfe den Schwarm in der Kampagne und stürze dich danach in die Multiplayer Modi Horde und Versus.

Forza Motorsport 6 verfügbar vom 16. August bis zum 15. September auf Xbox One.

Mit Forza Motorsport 6 erlebst du eines der umfangreichsten Rennspiele dieser Generation. Fahre und modifiziere mehr als 450 Forzavista-Fahrzeuge auf 26 berühmten Locations überall auf dem Globus. Messe dich mit bis zu 24 anderen Spielern auf deinem Weg an die Spitze – bei Tag, Nacht, unterschiedlichsten Wetterbedingungen und in atemberaubender Optik. Mit dem enthaltenen Ten Year Anniversary Pack greifst du außerdem auf zehn weitere exotische Fahrzeuge zu.

Torchlight verfügbar vom 1. bis zum 15. August auf Xbox 360 und Xbox One.

Erkunde die Geheimnisse, die unterhalb von Torchlight liegen, dem Action-Rollenspiel der Macher von Diablo und Fate. Du wählst aus den drei Klassen Zerstörer, Alchemist und Bezwinger und erlebst ein Abenteuer der besonderen Sorte in zufällig generierten Dungeons. Stelle dich den Monsterhorden, lerne mächtige Fähigkeiten und sammle wertvolle Schätze. Spiele Torchlight jetzt, bevor der Nachfolger Torchlight II am 3. September für Xbox One erscheint.

Castlevania: Lords of Shadow verfügbar vom 16. bis zum 31. August auf Xbox 360 und Xbox One.

In Castlevania: Lords of Shadow schlüpfst du in die Rolle von Gabriel, der von der Bruderschaft des Lichtes großgezogen wurde. Starte dein Abenteuer in dieser bedrohten Welt, bekämpfe die drei Fraktionen der Lords of Shadow und beende ihre unheilige Herrschaft. Mit deinem verheerenden Kampf-Kreuz nimmst du Rache an denjenigen, die dir deine Liebsten genommen haben und bringst das Gleichgewicht zurück in die Welt.

Trailer zu Games with Gold August 2019.



Quelle: Xbox Wire Dach