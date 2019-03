GAMES WITH GOLD April 2019 – Futuristische Welten

Mit Games with Gold April 2019 stehen für Mitglieder die Xbox One Spiele The Technomancer und Outcast: Second Contact zur Verfügung. Für die Xbox 360 und ebenfalls Xbox One, dank der Abwärtskompatibilität, stehen Tom Clancy’s Ghost Recon: Advanced Warfighter 2 und Xbox Original Klassiker Star Wars Battlefront 2 bereit.

Games with Gold April 2019 Übersicht

The Technomancer verfügbar vom 1. bis zum 30. April auf Xbox One.

Auf dem Mars schlüpfst Du in die Rolle eines talentierten Kriegers und trainierst deine verheerenden Kampfkünste. In The Technomancer erkundest Du untergegangene Kulturen, stellst eigene Waffen her und interagierst mit einer dynamischen Umwelt. Meistere eine von vier verschiedenen Spezialisierungen, entscheide Dich für einen der drei Kampfstile und nimm Dein Schicksal in die Hand.

Outcast: Second Contact verfügbar vom 16. April bis zum 15. Mai auf Xbox One.

Du tauchst ein in die Neuauflage des Klassikers Outcast: Second Contact und erkundest eine offene Welt, in der jede Menge Action und Abenteuer auf Dich warten. Erkunde Adelpha, einen wunderschönen aber gefährlichen Planeten. Mithilfe von Magie und Wissenschaft bestimmst Du den Weg Deiner Geschichte und das Schicksal des Universums.

Star Wars Battlefront 2 verfügbar vom 1. bis zum 15. April auf Xbox 360 und Xbox One.

In einer weit entfernten Galaxie wirst Du Teil eines alten und komplexen Konfliktes. Schlüpfe in Star Wars Battlefront 2 im Rahmen der Kampagne in die Rolle eines kampferfahrenen Klonkriegers der 501. Legion oder stelle Dich den verschiedenen Multiplayer-Modi. Kämpfe als Fußsoldat an vorderster Front, nutze die Macht der Jedi oder liefere Dir fordernde Weltraum-Schlachten auf 16 Schlachtfeldern. Wähle Deine Waffen und bestimme den Ausgang der Schlacht.

Tom Clancy’s Ghost Recon: Advanced Warfighter 2 verfügbar vom 16. bis zum 30. April auf Xbox 360 und Xbox One.

In Tom Clancy’s Ghost Recon: Advanced Warfighter 2 stellst Du Dich einem grenzüberschreitenden Konflikt, der nur durch Dein Eingreifen abgewendet werden kann. Befehlige Deine Einheit in diesem taktisch herausfordernden Shooter und stelle Dich anspruchsvollen Missionen. Erlebe dynamische Wetterverhältnisse und nutze den Zyklus von Tag und Nacht, um Deine Mission erfolgreich abzuschließen.

Quelle: Xbox Wire Dach

