GAMES WITH GOLD April 2017 – Ritter und Assassine

Mit dem Monat April haben GOLD-Mitglieder sicher den stärksten Monat des bisherigen Jahres vor sich. Top-Titel, wo man nur hinsieht. Ob mit dem Xbox-Launchtitel Ryse: Son of Rome, dem 360 Blockbuster Darksiders und Assassin’s Creed: Revelations oder der zweiten Staffel des Point-and-Click-Adventures The Walking Dead. Der Monat hält einiges für GOLD-Mitglieder parat.

Ryse: Son of Rome verfügbar vom 1. Aüril bis zum 30. April auf Xbox One.

Zum Auftakt führt Dich Dein Weg in die Zeit des antiken Roms. Als römischer Krieger Marius Titus sorgst Du in Ryse: Son of Rome für Aufsehen und rächst Deine ermordete Familie. Atemberaubende Grafik und actiongeladenes Gameplay begleiten Dich bei deinem Aufstieg in den Reihen des römischen Heeres. Wer in dem epischen Schlachtenepos wirklich Feind und Freund ist, wird erst im weiteren Spielverlauf erkennbar.

The Walking Dead Season 2 verfügbar vom 16. April bis zum 15. Mai auf Xbox One.

Endzeitstimmung erfasst Dich auch im Point-and-Click-Abenteuer The Walking Dead Season 2. Die Comic – bzw. Serienadapation des populären Zombie-Dramas lässt Dich tief in Deine eigene Seele blicken und zwingt Dich oftmals zu moralisch fragwürdigen Entscheidungen. Durch die Kinderaugen des zierlichen Charakters Clamentine prägst Du den Handlungsverlauf nachhaltig mit. Wohin Dich Dein Überlebenskampf führt, wer am Leben bleibt und wie das Ende aussieht, liegt allein in Deiner Verantwortung.

Darksiders verfügbar vom 1. April bis zum 15. April auf Xbox 360 und Xbox One.

Himmel gegen Hölle – Keine Schlacht steht so sinnbildlich für den Kampf zwischen Gut und Böse. Genau diesen Kampf erlebst Du im Endzeit-Abenteuer Darksiders. In der Rolle des apokalyptischen Reiters „Krieg“ wirst Du des Verrats beschuldigt und sehnst nach Rache. Sorge im verwüsteten New York für Gerechtigkeit und stelle das Gleichgewicht zwischen Himmel und Unterwelt wieder her.

Assassin’s Creed: Revelations verfügbar vom 16. April bis zum 30. April auf Xbox 360 und auf Xbox One.

Assassin’s Creed: Revelations ist der insgesamt vierte Teil des Action- Epos und erzählt das abschließende Kapitel der Hauptfigur Ezio Auditore. Als Assassine löst Du spannende Rätsel und bestreitest aufregende Kämpfe vor der atemberaubenden Kulisse des alten Konstantinopel, wo Du Dich auf der Suche nach einem alten Artefakt in große Gefahren begibst.

