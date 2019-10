Gameplay-Trailer zu My Hero Ones Justice 2 veröffentlicht

BANDAI NAMCO Entertainment führt den Kampf für die Gerechtigkeit in MY HERO ONE’S JUSTICE 2 fort – dieses Mal noch größer, böser und „spezieller“. Basierend auf der erfolgreichen Anime-Serie, lässt dieser 3D-Arena-Fighter Helden und Bösewichte im ultimativen Test ihrer Rechtschaffenheit gegeneinander antreten.

SpielerInnen können die Geschichte des Anime nachspielen und dabei unvergessene Szenen und Kämpfe erleben. Das Spiel schließt direkt an das Ende von MY HERO ONE’s JUSTICE an und zeigt, was mit Deku und seiner Klasse von der U.A. High School passiert.

SpielerInnen bauen ihre “PLUS ULTRA”-Anzeige auf und führen spezielle Kombos aus, um ihre Gegner zu besiegen – jetzt mit komplett neuen Fähigkeiten und Macken.

Die Protagonisten von MY HERO ONE’S JUSTICE sind zurück und werden von einer ganzen Reihe neuer Charaktere aus der Serie, darunter Overhaul, Tamaki Amajiki, Nejire Hado, Mirio Togata, Mina Ashido und Minoru Mineta unterstützt.