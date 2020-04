Game Pass April 2 – Liste zum Monatsende

Xbox Game Pass April 2 bietet zum Monatsende weitere fantastische Spiele. Mitglieder des Games On Demand Angebots von Microsoft dürfen sich unter anderem die Zeit mit The Long Dark und Deliver us the Moon vertreiben.

Xbox Game Pass April 2 Konsole

Ab sofort für Konsole:

The Long Dark

Ab 21. April für Konsole:

Gato Roboto

Ab 23. April für Konsole:

Deliver us the Moon

Ab 30. April für Konsole:

HyperDot

Levelhead

Diese Titel für Konsole verlassen das Angebot:

Bomber Crew

Braid

Full Metal Furies

Metal Slug 3

The Banner Saga 2

Ruiner

Silence: The Whispered World 2

Smoke and Sacrifice

Xbox Game Pass April PC

Weiterhin erscheinen neue Titel im Xbox Game Pass für. Kehrt beispielsweise zurück in das Gears-Universum und stellt euch den strategischen Herausforderungen im heiß-erwarteten Gears Tactics. Installiert das Game schon jetzt und seid perfekt auf den Spielstart am 28. April vorbereitet. Gears Tactics ist das neue temporeiche, rundenbasierte Strategiespiel der beliebten Spielereihe Gears of War. Stark in der Unterzahl und ständig in Lebensgefahr stellt ihr euer Team zusammen und begebt euch auf die Jagd nach einem diabolischen Genie, das am laufenden Band gefährliche neue Kreaturen und Monster erschafft. Spielt noch vor dem 4. Mai via Xbox Game Pass für PC und erhaltet exklusiv das Trashball Cole Character Pack, mit dem ihr Augustus Cole rekrutiert und das Trashball-Rüstungsset inklusive seltener Fähigkeiten erhaltet.

Demnächst für PC:

Deliver us the Moon

Gato Roboto

Gears Tactics

HyperDot

Levelhead

The Long Dark

Machinarium

Diese Titel für PC verlassen das Angebot:

The Banner Saga 2

Bomber Crew

Full Metal Furies

Ruiner

Silence: The Whispered World 2

Smoke and Sacrifice

Launch Trailer zu Gears Tactics.



Quelle: Xbox PM