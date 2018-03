Frühjahrsaktion für Overwatch

Der Frühlingsanfang ist da und bringt Riesenrabatte auf Overwatch! Vom gestern Abend, 26. März ab 18:00 Uhr MEZ, bis zum 3. April um 9:00 Uhr MEZ können Spieler, die sich dem Kampf um die Zukunft anschließen wollen, die Overwatch: Standard Edition für PC zum Sonderpreis von 19,99 EUR im Blizzard Shop erwerben.

Spieler, die das Spiel bereits besitzen, können im Laufe dieser Aktion für nur 10 EUR ihre Version des Spiels zur Overwatch: Game of the Year Edition aufwerten. Zusätzlich zu allen Helden, Karten und Features enthält die Game of the Year Edition eine Fülle an Bonusinhalten und Extras im Overwatch-Stil für verschiedene Spiele von Blizzard Entertainment.

Außerdem erhalten Spieler bei allen teilnehmenden Händlern sowie im PlayStation und Xbox Store einen Rabatt auf die Overwatch: Game of the Year Edition für PC, Playstation 4 und Xbox One. Weitere Details finden Sie auf den jeweiligen Websites.