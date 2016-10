Frog Climbers – Ragdoll Physics Game ab sofort erhältlich

„Climb mountains. Beat your friends. Be a douchefrog!“ – so werben TeamCrew für Frog Climbers, ihr Ragdoll Physics Game, das ab sofort zum reduzierten Preis von 4,89€ auf Steam erhältlich ist.

Das Spiel ist NICHT mit Tastatur und Maus spielbar, funktioniert aber mit den meisten Gamepads. Auf der Steam-Seite haben die Entwickler eine Liste der unterstützten Controller hochgeladen.

In Frog Climbers geht es darum, als kleiner Frosch allein oder mit bis zu drei Freunden als erster den Gipfel eines Berges zu erreichen. Dabei kann man sich an seinen Mitstreitern festhalten, sie als Leiter benutzen oder mit ihrer „Hilfe“ gefährliche Klettermanöver durchführen. Neben dem lokalen Multiplayer hat man außerdem die Möglichkeit, alleine in Speedruns anzutreten.