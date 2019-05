Freenet Funk: Unlimited LTE für 30 Euro

Mit dem neuen Funk Tarifmodel hat der Mobilfunk Provider Freenet den ersten rein App-gesteuerten Tarif deutschlandweit vorgestellt. Das Ladengeschäft und die Telefonhotline entfallen damit komplett, auch die feste Laufzeit. Den mit Freenet Funk soll man Täglich seine LTE Leistungsstufe neu wählen können.

Der neue Freenet Funk Tarif ist im Mobilfunknetz von Telefonica beheimatet, dieses bietet LTE Datenraten von bis zu 225 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload. Die Möglichkeit in ein weiteres Netz zu wechseln soll laut Freenet in Zukunft bestehen. Denkbar wäre hier eine Kooperation zwischen O2 und der Deutschen Telekom, wie es sie in der Vergangenheit schon einmal gab.

Das neue Preismodel

Freenet Funk wird in zwei unterschiedlichen LTE Leistungsstufen angeboten: 1 GB und Unlimited, Telefongespräche und SMS in alle deutschen Netze sind in beiden Varianten mit inbegriffen. Die 1 GB LTE Version kostet demnach 0,69 Euro pro Tag, möchte man ohne Limit Surfen schlägt der Tarif mit 0,99 Euro täglich zu Buche. Einen einmaligen Anschlusspreis oder eine klassische Laufzeit gibt es bei diesem Tarif nicht. Gezahlt wird jeweils am Folgetag via Paypal.

Kampfansage an die großen drei

Rechnet man den neuen Funk Tarif auf 30 Tage hoch, um ihn mit klassischen Tarifen zu vergleichen, kommt man auf einen Preis von 29,70 Euro für die Unlimited Variante. Damit ist Freenet aktuell deutlich günstiger als die Telekom (Magenta Mobil XL 79,95 Euro) Vodafone ( Red XL Unlimited 79,90 Euro) und O2 selbst (Free Unlimited 59,99 Euro). Gibt man sich mit 30 GB Datenvolumen zufrieden, zahlt man hochgerechnet auf 30 Tage sogar nur 20,70 Euro. Damit macht Freenet Funk eine deutliche Kampfansage in Richtung der Konkurrenz.

Quelle: Freenet-Funk.de