Forza Motosport 7 offiziell angekündigt

In der vergangenen Nacht präsentierte Microsoft auf seiner E3 Pressekonferenz Forza Motorsport 7. Der siebte Teil der Rennsport Simulation wird bereits am 3. Oktober 2017 exklusiv für Xbox erscheinen und wird auf der neuen Xbox One X im nativen 4K bei 60 Bildern pro Sekunde laufen.

Als weitere Weltpremiere konnte Microsoft mit dem neuen Porsche 911 GT2 RS (2017) glänzen der gleichzeitig als Cover Auto für Forza 7 herhalten darf. Den ersten Trailer gibt es hier: