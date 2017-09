Forza Motorsport 7 – Jetzt schon fahren dank Ultimate

Die Forza Motorsport 7 Ultimate Edition ist bereits erhältlich und bietet Autofans Vorabzugang zum neuen Titel der Serie. Der offizielle Release folgt auf den Tag der Deutschen Einheit dem 3. Oktober! Forza Motorsport 7 ist zudem auch ein Play Anywhere Titel. Wer Forza Motorsport 7 digital erwirbt, der kann auf Xbox One und Windows 10 PC die Motoren starten lassen.

Weitere Vorteile der Ultimate Edition sind der automatische Erhalt eines Car Pass, weitere Zusatzinhalte mit der VIP Mitgliedschaft und jede Menge exklusiver Sportwagen aus den Car Packs Hoonigan und The Fate of the Furious.

Mixer Livestream

Kurz vor Release gibt es auf dem Mixer Xbox Kanal noch einen Forza 7 Livestream. Dieser wird moderiert von dem legendären Major Nelson. In dem Livestream liefern sich Rennfahrer Tanner Foust und Josef Newsgarden ein Kopf an Kopf Duell. Der Livestream startet am 30. September um 22 Uhr deutscher Zeit.

Ein Einblick in das „The Fate of the Furious“ Car Pack!