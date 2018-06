Forza Horizon 4 – offizielle Ankündigung mit Trailer

Forza Horizon 4 wurde heute offiziell im Rahmen der Microsoft Pressekonferenz auf der E3 angekündigt. Das Spiel, das von Playground Games entwickelt wirdm spielt in Großbritannien und eine Open World bieten, die man sich mit allen anderen Spielern teilen wird. Als besonderes Highlight wurde dabei das dynamische Wetter mit den 4 verschiedenen Jahreszeiten präsentiert. Mit über 450 verschiedenen Fahrzeugen bietet Forza Horizon 4 einen rießigen Fuhrpark.

Release im Oktober im Gamepass

Forza Horizon 4 wird am 02. Oktober 2018 für Xbox One und PC erscheinen und wird von Beginn an Teil des Xbox Gamepass sein. Xbox One X Besitzer können sich auf 60 Frames pro Sekunde freuen.