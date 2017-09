Forza – Früher durchstarten mit der Ultimate Edition

Mit Forza Motorsport 7 wird am 3. Oktober die Rennspiel-Serie auf Xbox One fortgeführt. Wer jedoch nicht so lange warten kann, der sollte sich die Forza Motorsport 7 Ultimate Edition kaufen. Mit dieser darf nämlich schon am 29. September auf das Gaspedal getreten werden!

Rennspiel Fans können außerdem das Warten mit der offiziellen Forza Motorsport 7 Demo überbrücken. Diese ist ab 19. September verfügbar auf Xbox One und Windows 10. In der PC Version kann man außerdem die Spielgrafik an die Leistung des PC’s anpassen.

Drei verschiedene Renn-Szenarien werden geboten und das Vorzeigeauto, der Porsche 911 GT2 RS, darf auch gefahren werden. Als Fahrer muss man sein ganzes Können auf den dynamischen Streckenbedingungen unter Beweis stellen. Höhenänderung, Fahrbahnhaftung und flexible Wetterverhältnisse müssen gemeistert werden.

Der offizielle Werbespot zu Forza Motorsport 7!