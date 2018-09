Fortnite – Brüste wackeln zu sehr

Fortnite setzt seinen Siegeszug quer über alle Spielsysteme hinweg fort. Der letzte Patch jedoch sorgt für einen kleinen Shitstorm. Der Grund: Die Brüste wackeln im Spiel zu viel.

Weibliche Rundungen in Videospielen waren schon oft ein heißes und viel diskutiertes Thema. Fortnite erhält regelmäßig Updates und im letzten, das erst in dieser Woche erschienen ist, wurde u.A. die Brustphysik überarbeitet. Im Spiel wird diese Veränderung am deutlichsten bei der weiblichen Calamity, deren Brüste jetzt bei Bewegungen sehr deutlich wackeln.

Grund genug, dass im Forum von Epic Games, den Entwicklern von Fortnite, nun ein kleiner Shitstorm entfacht wurde. Das pikante dabei ist, dass Fortnite gerade bei noch sehr jungen Spielern überaus beliebt ist. Und die neue Brustphysik ist deshalb ein absolutes no-go für viele Eltern. Epic Games selbst haben bereits ein Statement abgegeben und versprochen, sich sehr zügig um dieses „Problem“ zu kümmern. Man nennt es peinlich und unbeabsichtigt.