For Honor: Neues Event Zhanhus Gambit verfügbar

Ubisoft gab heute bekannt, dass das letzte Season Event von Year 3 für For Honor, Zhanhus Gambit, ab sofort bis zum 2. Januar auf allen Plattformen spielbar ist. Zhanhus Gambit befasst sich tiefgründig mit der Reise von Sun Da und seiner Rolle im Konflikt zwischen den Wu Lin und der Schwarzenfels-Legion. Die Spieler können sich über einen zeitlimitierten Spielmodus und einer Vielzahl von Anpassnungsgegenständen und Belohnungen die thematisch zum Event passen wie Befehle, Arkade-Quests, Outfit, Waffen, Effekte, Emotionen und Ornamente.

Der neue, während des Events eingeführte, zeitlich begrenzte Spielmodus, Emperors Escape, ermöglicht es den Spielern, die Flucht des Kaisers Wu Lin aus der Schwarzenfels-Legion nach dem Konflikt am Qiang Pass erneut zu erleben. In diesem PvE-Modus für vier Spieler müssen die Spieler den Kaiser begleiten und ihn vor Horden von Feinden schützen, um seine Flucht zu sichern. Dazu müssen die Spieler Zonen einnehmen, um sich über die Karte zu bewegen. Jedes Mal, wenn eine Zone erobert wird, geht der Kaiser zu dieser Zone über, und eine neue wird für die Gefangennahme freigeschaltet. Während sie durch die Zonen voranschreiten, werden die Spieler auf immer stärkere Angreifer stoßen, darunter „verfluchte“ Feinde mit speziellen Modifikatoren. Teamarbeit und Geschicklichkeit sind der Schlüssel, um den Kaiser am Leben zu erhalten, bis die Spieler den Schwarzenfels-Kommandanten schließlich erreichen und besiegen können.

Ab sofort können Spieler bis zum 6. Januar das Zhanhus Gambit-Bundle für 45.000 Stahl pro Held kaufen, das Gegenstände wie Outfits, Emotionen, Effekte und Ornamente enthält. Dieser Preis kann je nach Gegenständen, die Spieler bereits aus dem Bundle freigeschaltet haben, variieren. Für eine vollständige Liste dessen, was in Zhanhus Gambit Bundle enthalten ist, besuchen Sie bitte:

For Honor kürzlich, dass das Spiel auch im Jahr 2020 durch ein viertes Jahr mit Support wachsen wird. Unter dem Titel „Jahr der Abrechnung " wird Year 4 dem Spiel ein zusätzliches Jahr an kostenlosen Inhalten bringen, darunter vier neue Seasons, zwei neue Helden und neue Rüstungssets. Für weitere Informationen über das vierte Jahr besuchen Sie bitte: https://forhonor.ubisoft.com/game/en-gb/news-community/152-359661-16/for-honor-year-4-the-year-of-reckoning

Mit mehr als 20 Millionen Spielern ist For Honor für PlayStation 4, die Xbox One-Gerätefamilie einschließlich Xbox One X und Windows PC erhältlich. For Honor ist auch auf UPLAY+, dem Abo-Service von Ubisoft, verfügbar.*

For Honor gibt es unter: Mehr Informationen zugibt es unter: https://forhonor.ubisoft.com/game/de-de/home/ sowie auf Facebook und Twitter