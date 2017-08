For Honor – Inhalte von „Grudge & Glory“ bekanntgegeben

Mit Grudge & Glory steht in Kürze die dritte Season für For Honor in den Startlöchern. Ubisoft hat nun bekanntgegeben, welche Inhalte es in Grudge & Glory geben wird.

Grudge & Glory wird nach eigenen Angaben dann auch direkt das größte Update sein, das For Honor bislang spendiert bekommen hat. Los geht es Mitte August, genauer gesagt am 15.8. Gleich zwei neue Kämpfer und einige neuen Karten gibt es demnach mit Grudge & Glory: