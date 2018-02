For Honor: Endlich dedizierte Server für PC. Konsole folgt

Ubisoft ® kündigte heute an, dass die dedizierte Serverinfrastruktur für alle PC-Spieler von For Honor ® am 19. Februar in Betrieb genommen wird. Nach der Einführung für PC werden die Server in Kürze auch für Konsolen freigeschaltet. Die genauen Veröffentlichungsdaten werden noch bekanntgegeben. Die dedizierten Server werden im Zuge eines großen Updates der fünften For Honor-Season eingeführt. Die Season 5, Age of Wolves, beginnt am 15. Februar.

Die Einführung der dedizierten Serverstruktur wurde als Teil von Ubisofts kontinuierlicher Unterstützung von For Honor angekündigt. Nach einem erfolgreichen Test, der es dem Team erlaubte, genügend Daten für den Live-Release zu sammeln, sind die Entwicklerteams nun bereit, die dedizierten Server für alle PC-Spieler bereitzustellen.

Anfangs werden die dedizierten Server gezielt für die PvP-Modi eingesetzt. Die Implementierung wird die Session-Migrationen und NAT-Anforderungen komplett entfernen, sowie den Großteil der Neu-Synchronisierungen verhindern und damit für eine stabilere Verbindung und ein verbessertes Matchmaking sorgen. Die Entwicklerteams werden die Situation genau beobachten, um den PC-Spielern einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, bevor die neue Infrastruktur für Konsolen eingeführt wird.

„Es war eine Herausforderung für uns, die Online-Infrastruktur zu verändern, während das Spiel live-geschaltet ist. Wir sehen es jedoch als einen entscheidenden Schritt für eine verbesserte Spielerfahrung für unsere Community“, sagte Damien Kieken, Game Director. „Die Einführung der dedizierten Server gibt das nötige Vertauen in die Richtung, die das Spiel eingeschlagen hat und legt somit den Grundstein für ein weiteres Jahr mit kontinuierlichem Zusätzlich zu den dedizierten Servern wird Age of Wolves große Überarbeitungen für fünf Helden bereithalten, sowie Anpassungen am Spieler-Fortschritt, dem Ranglistenspiel und weiteren Elementen vornehmen. Zum Jubiläum des Spiels wird die Veröffentlichung von Age of Wolves von einem 3-wöchigen Season-Event begleitet, der Spielern zusätzliche Belohnungen gewährt. Neue Trainingsmodi, die Neulingen und Veteranen zusätzliche Wege eröffnen, ihre Fähigkeiten auf die Probe zu stellen, werden ebenfalls im Laufe der Season 5 eingeführt.

Mehr Informationen zu den Updates der Season 5 gibt es am 8. Februar ab 11 Uhr im Age of Wolves-Enthüllungs-Livestream unter twitch.tv/forhonorgame.

