FlatOut 4: Total Insanity Release-Termin enthüllt

Das vom französischen Studio Kylotonn Racing Games (WRC 5, WRC 6) entwickelte FlatOut 4: Total Insanity startet am 17. März 2017 auf PlayStation 4 und Xbox One. Der Neuzugang zum beliebten Franchise bietet eine explosive Mischung klassischer Spielmodi und exklusiver, neuer Inhalte.

Fahrzeuge mit Nitro-Booster, irre Strecken und feurige Explosionen: FlatOut 4: Total Insanity bietet alles, was die Serie so beliebt macht und setzt die Spieler erneut ans Steuer verrückter Fahrzeuge – einschließlich eines düsenbetriebenen Eiscreme-Wagens!

In einem neuen Modus, Keep The Flag, müssen die Spieler einem Trupp Wahnsinniger entkommen, deren Ziel es ist, ihre Flagge zu stehlen! Wie lange werden sie in der Arena durchhalten?

Besonderheiten:

Neuer Kampfmodus: Setze tödliche Waffen ein, um deine Rivalen zu bremsen und ins Aus zu befördern!

Arena-Modus: Kämpfe in einer Arena in verschiedenen Spielmodi: Death Match, Keep the Flag und Survivor.

Stunt-Modus: Sechs exklusive Stunts sowie sechs neu interpretierte Klassiker bieten reichlich Gelegenheit, die Fahrer aus ihren Wagen zu schleudern und möglichst präzise landen zu lassen – oder einfach Hindernisse in ihrem Weg zu zerstören.

Bis zu acht Spieler im Online-Modus sowie lokal im Wettbewerb mit Freunden in Serien gewagter Stunts.

27 wandelbare Wagen wie Tribute an Fanlieblinge und diverse Neuzugänge, die es in sich haben.

20 Strecken mit vollständig zerstörbaren Umgebungen, in denen Fahrer die Funken (und Fetzen) fliegen lassen können!

Eine PC-Version ist laut Informationen seitens des Publisher bisher nicht in Planung.