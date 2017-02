FlatOut 4: Total Insanity – Erster Trailer

FlatOut 4: Total Insanity steht uns schon bald ins Haus, denn bereits nächsten Monat im März soll das Rennspiel für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Publisher BigBen Interactive setzt in Flatout 4 sowohl auf neue, aber auch auf bekannte und beliebte Spielmechaniken.

In Flatout 4: Total Insanity stehen euch 27 frei konfigurierbare fahrbare Untersätze auf 20 Strecken zur Auswahl. Mit bis zu 8 Spielern Online dürft ihr dann euer Können in Death Match, Capture the Flag und noch vielen weiteren Modi unter Beweis stellen. Neu sind dabei einsetzbare Waffen, mit denen man das Leben der anderen Fahrer zur Hölle machen kann. Neben einem Onlinemodus will man auch einen lokalen Modus ins Spiel bringen.