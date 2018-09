Fist of the North Star: Lost Paradise: Demo ab sofort verfügbar

Fist of the North Star: Lost Paradise: Demo ab sofort auf PlayStation 4 verfügbar

ATLUS gibt bekannt, dass die Demo Fist of the North Star: Lost Paradise ab sofort verfügbar ist. Das intensive Action-Adventure-JRPG erscheint am 2. Oktober 2018 für die PlayStation 4.

1 of 16

In der Demo kann der Spieler zwischen zwei verschiedenen Spielmodi wählen:

Battle Mode – Der Spieler kann den ersten großen Bosskampf gegen Kenshiros Erzfeind Shin erleben

Adventure Mode – Der Spieler kann seine ersten Schritte in der Stadt Eden machen. Hier findet auch die Hauptstory von Fist of the North Star: Lost Paradise statt. Zudem wird mithilfe des Buggys das Ödland erkundet.

Wer jetzt die Demo herunterlädt, bekommt einen exklusiven Fist–of–the–North–Star: Lost Paradise–PlayStation–Hintergrund. Dieser wird mit Release des Spiels freigeschaltet.