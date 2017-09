Nach dem Start des neuen Spiels für Nintendo Switch und New Nintendo 3DS gibt es weitere spielbare Charaktere und Waffen.

Action ohne Ende ist angesagt, wenn am 20. Oktober Fire Emblem Warriors für die TV-Konsole Nintendo Switch und die Handhelds der New Nintendo 3DS-Familie erscheint. Und wer das große Abenteuer noch ein bisschen größer mag, der kann es bald um reichlich Optionen erweitern. Denn nach dem Start beider Spielversionen wird Nintendo Download-Pakete mit zusätzlichen, spannenden Inhalten anbieten. Das erste der kostenpflichtigen Pakete erscheint noch in diesem Jahr. Sie alle lassen sich separat für Nintendo Switch und New Nintendo 3DS erwerben.

Der Fire Emblem Warriors Season Pass wird gleich zum Start des Spiels zu haben sein. Für 19,99 Euro öffnet er den Zugang zu allen drei Download-Paketen, sobald diese erscheinen. Jedes Paket enthält neue spielbare Charaktere und Waffen. Sowohl die Nintendo Switch- als auch die New Nintendo 3DS-Spieler erhalten obendrein ein schickes Brautkleid für Lucina, wenn sie sich gleich für den Season Pass entscheiden.

Fire Emblem Warriors ist zudem kompatibel mit den neuen amiibo-Figuren Chrom und Tiki, die gleichfalls am 20. Oktober in den Handel kommen. Genau wie die anderen amiibo der Fire Emblem-Serie – etwa Marth, Ike, Daraen oder Lucina – verhelfen sie dem Spieler zu neuen Waffen oder anderen nützlichen Gegenständen sobald sie mit der Konsole in Berührung kommen. Auf diese Weise darf jeder Spieler pro Tag bis zu fünf unterschiedliche amiibo einlesen.

Am selben Tag wie Fire Emblem Warriors erscheint exklusiv für Nintendo Switch eine Limited Edition des neuen Titels. Diese enthält neben einem Exemplar des Spiels drei CDs mit mehr als drei Stunden Musik aus der Fire Emblem-Reihe sowie 25 prächtige Karten mit Bildern ihrer beliebtesten Helden. Gründe genug also für alle Fans der Action- und Fantasy-Serie, ganz Feuer und Flamme zu sein.