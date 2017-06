Final Fantasy XV: Episode Prompto und Offroad-Regalia ab sofort verfügbar

Die Welt von FINAL FANTASY XV expandiert weiter mit der Veröffentlichung von Episode Prompto, der neuen DLC-Episode, in der Spieler eine brandneue Story aus der Perspektive des Fanlieblings Prompto erleben können. Spieler erhalten einen Einblick in die menschliche Seite des fröhlichen Fotografen, wenn Prompto Argentum und Aranea Highwind sich mit einem Arsenal an neuen Waffen auf eine Reise durch die verschneite Wildnis begeben, um die imperialen Mächte zu bekämpfen.

Die Features von FINAL FANTASY XV: Episode Prompto

Brandneue Geschichte, in der Prompto, der in der Wildnis verloren ist und gegen imperiale Mächte kämpft, seinen Weg nach Hause finden muss und dabei die Wahrheit über sich selbst herausfindet.

Temporeiche Schusswechsel aus der Third-Person-Perspektive mit einer großen Auswahl an Waffen, wie z.B. Pistolen, Scharfschützengewehre, Blendgranaten, Bazookas und mehr.

Ein neues, blitzschnelles Schneemobil, mit dem Gegner angegriffen werden können, und mit dem bei der Erkundung der Wildnis spektakuläre Sprünge ausgeführt werden können.

Aranea Highwind und ihre mächtige Klinge kehren zurück, um Prompto auf seiner Reise zu begleiten.

Selfie-Action – Spieler können unterwegs Selfies schießen, eine Erweiterung von Promptos Schnappschuss-Fertigkeit aus dem Hauptspiel.

Square Enix veröffentlichte heute zudem ein Gratis-Update, das Spielern die Möglichkeit gibt, den Regalia in Hammerhead zur neuen Offroad-Variante, dem Typ-D-Modell, umbauen zu lassen. Dieses neue Update gewährt Spielern mehr Freiheit, den Regalia abseits der Straßen durch verschiedene Umgebungen zu fahren. Das Update enthält außerdem neue Songs aus Episode Prompto und verschiedene Fehlerbehebungen.