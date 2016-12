Final Fantasy XV – Bereits jetzt 5 Millionen Verkäufe

Grund zur Freude bei Square Enix. Das frisch erschienene Final Fantasy XV hat bereits wenige Tage nach der Erscheinung die 5 Millionen Verkaufsmarke geknackt. Damit stürmt Final Fantasy XV im internen Ranking aller Teile auf Platz 1, denn noch nie wurden in so kurzer Zeit so viele Exemplare verkauft. Die Verkaufszahl von 5 Millionen umfasst physische und digitale Verkäufe.

Final FantasyXV erntet weltweit Lob von seinen Fans für das beeindruckende Design, die grafische Qualität sowie die offene Spielwelt und das actionreiche Echtzeit-Kampfsystem. Um den Spielgenuss noch zu erweitern, wird Square Enix weiter an zusätzlichen Inhalten und zugehörigen Serienprodukten arbeiten.

Final Fantasy XV ist das meisterwartete Rollenspiel des Jahres und Teil der legendären FINAL FANTASY-Reihe. In einer faszinierenden Welt, die Fantasie und Realität vermischt, erleben Spieler mit Kronprinz Noctis und seinen Kameraden eine epische Geschichte über Brüderschaft, Liebe und Verzweiflung. Gemeinsam kämpfen sie gegen das kriegstreibende Imperium Niflheim und kommen dabei dem Geheimnis von Noctis‘ Schicksal auf die Spur. Dank einnehmender Charaktere, spektakulärer Grafik, einer riesigen offenen Welt und actionreichen Echtzeit-Kämpfen wird Final Fantasy XV zum ultimativen Rollenspiel-Erlebnis für Fans und Neueinsteiger.

Das Spiel ist ab sofort für Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Die deutsche Verkaufsversion enthält neben deutscher Sprachausgabe und deutschen Bildschirmtexten außerdem die komplette englische und japanische Sprachausgabe.

Alle Informationen bezüglich der verschiedenen Editionen sowie Links zu den teilnehmenden Händlern finden Spieler unter: http://final-fantasy-xv.de/