Final Fantasy XIV: Stormblood ab sofort erhältlich

Square Enix veröffentlichte gestern FINAL FANTASY XIV: Stormblood, die neueste Erweiterung des preisgekrönten MMORPG für PlayStation 4, PC und Mac. FINAL FANTASY XIV: Stormblood knüpft an die erste Erweiterung Heavensward an und erzählt die spannende Geschichte um den Krieger des Lichts weiter, die über sechs Millionen Spieler weltweit begeistert.

Nachdem der tausendjährige Konflikt zwischen Drachen und Menschen beigelegt wurde, machen der Krieger des Lichts und seine Verbündeten sich auf, um den Stadtstaat Ala Mhigo zu befreien, der vor 20 Jahren vom Garleischen Kaiserreich erobert wurde. Währenddessen versuchen die Kämpfer des Widerstands die Hoffnung ihrer Landsleute in der gefallenen Stadt Doma wieder zu entflammen.

Spieler können Dank der Cross-Plattform-Funktion übergreifend auf PlayStation 4, PC und Macintosh zusammen die Welt von Eorzea erkunden.

Key Features

Zwei neue Jobs: Samurai und Rotmagier – Die von Spielern sehnlichst erwarteten Jobs Samurai und Rotmagier halten Einzug in Stormblood. Die beiden DPS-/Angreifer-Rollen führen dabei neue Kampf-Stile ein. Der Job des Samurai erlaubt es Spielern die Kunst des „Sen” zu erlernen und zu meistern, während sie mit dem Rotmagier mächtige Zauber-Combos aneinander ketten können.

Anhebung der Höchststufe – Die Höchststufe wird in Stormblood von 60 auf 70 angehoben. Spieler müssen aus den Vollen ihrer Fähigkeiten schöpfen, um das Garleische Kaiserreich zu bezwingen.

Schwimmen und Tauchen – Zum ersten Mal ist es Spielern jetzt möglich, das unberührte Unterwasserreich Eorzeas zu erkunden. Unter der Wasseroberfläche liegt mehr verborgen, als es scheint.

Neue „Wilde Stämme“ und Primae – Spieler werden in Stormblood erstmals auf die Ananta, ein weibliches Kriegervolk, die die Primae Lakshmi in den Bergen von Gyr Abania anbeten, als auch das Händlervolk Kojin treffen. Die Kojin leben in den Unterwasserwelten Eorzeas und huldigen dem Primae Susano.

Neues Wohngebiet – Shirogane, eine Insel der Region von Hingashi, bietet Spielern einen neuen, fernöstlichen Wohnstil. Der Verkauf von Grundstücken in Shirogane wird mit dem Patch 4.1 nach Release beginnen.

PvP Updates – Ein überarbeitetes Kampfsystem sorgt für eine völlig neue PvP-Erfahrung in Stormblood. Jede Job-Action besitzt nun ein PvP-exklusives Gegenstück, aus denen Spieler ihr perfektes Skill-Set für den Kampf zusammenstellen können. Dies sorgt für noch ausgewogenere und spannendere Kämpfe.

Vergrößertes Inventar, neue Ausrüstung, Handwerker-Rezepte und vieles mehr

Spieler können sich außerdem bereits jetzt über kommende Inhalte freuen, die für die nächsten Updates angekündigt sind:

Neuer hochstufiger Raid: „Omega – Die Zeitschlaufe” – Omega kehrt in die Geschichte von FINAL FANTASY XIV in Form eines hochstufigen Raids zurück. Die Geheimnisse, die Omega umgibt, werden im Laufe der Story gelüftet.

Neuer Allianz-Raid: „Rückkehr nach Ivalice” – Yasumi Matsuno (FINAL FANTASY XII / FINAL FANTASY TACTICS) and Keita Amemiya (Onimusha 2 / Shin Megami Tensei IV) wirken als Gast-Entwickler am neuen Allianz-Raid „Rückkehr nach Ivalice“ mit.

Spieler haben zudem ab sofort die Möglichkeit, zwei Arten neuer Items zu erwerben, um auf die Inhalte von Stormblood zugreifen zu können. Mit Abenteuergeschichten: A Realm Reborn schließen Spieler automatisch die Hauptgeschichte von A Realm Reborn bis Patch 2.55: Before the Dawn ab, während Abenteuergeschichten: Heavensward die Hauptgeschichte von Heavensward bis Patch 3.56: The Far Edge of Fate beendet. Jede dieser Abenteuergeschichten ist auch pro Job verfügbar (ausgenommen Samurai und Rotmagier), um das Level eines Charakters auf 60 anzuheben. Die Verwendung von Job-Abenteuergeschichten ist derzeit auf einen Job pro Dienstkonto beschränkt.

FINAL FANTASY XIV: Stormblood beinhaltet ebenso die erste Erweiterung Heavensward und ist ab sofort für PlayStation 4, Windows PC und Mac verfügbar. Die Collector’s Edition ist exklusiv im Square Enix Online Store erhältlich. Das Upgrade für die Digital Collector’s Edition kann über die Mog Station durchgeführt werden. Neue Spieler können entweder mit der Starter Edition (enthält A Realm Reborn) oder der Complete Edition (enthält A Realm Reborn, Heavensward und Stormblood) in die Welt von FINAL FANTASY XIV einstiegen.

Alle Editionen von FINAL FANTASY XIV: Stormblood sind über den Square Enix Online Store erhältlich.