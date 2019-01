Final Fantasy X/X2 und Final Fantasy XII – Demnächst für Switch und Xbox One

Da kommt was großes auf Freunde der bekannten Final Fantasy RPGs zu. Square Enix bringt die Spiele Final Fantasy X/X2 und XII auf Nintendos Switch und Microsofts XBox One. Der Release ist bereits am 30. April. Die Switch wird sowohl digital, als auch boxed versorgt, wohingegen die XBox One nur digitale Spielversionen erhält.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster enthält Final Fantasy X und dessen Fortsetzung Final Fantasy X-2. Die Titel gelten als zwei der beliebtesten Teile der gesamten Reihe und sind berühmt für ihre emotionalen Geschichten und wegweisende Grafik. Final Fantasy X erzählt die Geschichte des Blitzballstars Tidus, dessen Schicksal untrennbar mit dem des schönen Mediums Yuna verbunden ist. Gemeinsam begeben sie sich auf die Mission, die Welt von Spira zu retten. Final Fantasy X-2 spielt zwei Jahre später und folgt der Geschichte von Yuna, Rikku und Paine und ihren aufregenden Abenteuern, auf denen sie uralte Geheimnisse aufdecken und mächtige Gegner bekämpfen. Bis heute haben sich die Spiele über 14 Millionen Mal verkauft.

Final Fantasy XII – The Zodiac Age basiert auf dem zwölften Teil der erfolgreichen FFinal Fantasy-Reihe und hat sich weltweit über 6 Millionen Mal verkauft. Es verfügt über ein überarbeitetes Spieldesign und neu aufgelegte Grafik in Full HD, welche die Fähigkeiten der modernen Hardware-Generation nutzen, um die Grafik- und Tonqualität zu verbessern. Final Fantasy XII – The Zodiac Age spielt in der prachtvollen Welt von Ivalice, in der Magie allgegenwärtig ist und Luftschiffe den Himmel bevölkern. Das kleine Königreich Dalmasca ist zwischen den kriegsführenden Reichen Archadia und Rozarria gefangen und die alleinige Erbin des dalmascanischen Thrones, Prinzessin Ashe, verschreibt sich dem Widerstand, um ihre Heimat zu befreien. Die Geschichte beginnt, als Ashe Vaan trifft, einen jungen Mann, der vom Fliegen durch die Wolken träumt. Ihre Abenteuer werden das Schicksal der größten Nationen der Welt verändern.