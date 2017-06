Final Fantasy Brave Exvius – Aktionen zum bevorstehenden Geburtstag

Square Enix feiert den einjährigen Geburtstag von FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS, dem von Kritikern gefeierten RPG für mobile Endgeräte, dass weltweit schon über 23 Millionen Mal heruntergeladen wurde, mit zahlreichen Aktionen für Spieler ab dem 29. Juni.

Schon im Vorfeld des Jubiläums am 29. Juni können Spieler ab sofort an einer Reihe aufregender Aktionen teilnehmen und Belohnungen erhalten:

Halbierte Energiekosten für die Hauptgeschichte – Vom 23. bis zum 28. Juni erfordert der Inhalt der Hauptgeschichte nur halb so viel Energie wie gewöhnlich und ermöglicht Spielern so, sich schnell auf den neusten Stand der reichhaltigen und aufregenden Erzählung zu bringen.

Neue Charaktere mit sommerlichem Design – Ab dem 23. Juni können Spieler die Sommerversionen der beliebten Charaktere Dunkle Fina, Fina und Lid herunterladen. Spieler erhalten mit jeder Beschwörung auch verschiedene Vertrauens-Mogrys.

Neues „Expeditionssystem“ – Ab heute erlaubt dieses neue System es den Spielern, ihre Einheiten auf Missionen zu entsenden, um wertvolle Gegenstände, Vertrauens-Mogrys und mehr zu erhalten.

Log-in-Bonus zum Jubiläumscountdown, vergrößertes Inventar und mehr!

Ab dem 29. Juni schließen sich Tidus, Wakka und Rikku aus FINAL FANTASY X der stets wachsenden Besetzung von FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS an. Außerdem können Spieler sich auf weitere Aktionen freuen:

Spezielles Jubiläums-Bundle erhältlich – Spieler können sich über 50% Ersparnis auf ein spezielles Bundle mit 10.000 Lapis, einem 5-Sterne-Vertrauens-Mogry und anderen Belohnungen freuen.

Kampagne für kostenlose Charakterbeschwörung – Die „Kostenlose 10+1 Beschwörungsticket“-Kampagne bietet allen Spielern eine kostenlose Beschwörung von 11 Charakteren, um ihre Gruppe zu verstärken. Zusätzlich wird die tägliche „Seltene Beschwörung“ im Rahmen der größten Geschenkausgabe in der Geschichte des Spiels vom 29. Juni bis zum 26. Juli gratis sein.

Verbessere dein Team mit garantierten 5-Sterne-Einheitsbeschwörungen – Alle Spieler werden die Chance haben, seltene und mächtige Charaktere wie Noctis, Lightning, Gilgamesch und Orlandeau in dieser besonderen, einmaligen Beschwörung zu rekrutieren.

Raid-Event – Mogry-König – Spieler können für eine Chance auf einen Gegenstand im Mogry-Design gegen diesen liebenswerten und doch mächtigen Gegner antreten.

Erhalte seltene Charaktere durch das Visionssplitter-System – Spieler können Visionssplitter durch tägliche Log-ins und Missionen erhalten und diese dann gegen mächtige 5-Sterne-Charaktere wie Kelsus eintauschen.

Der erste Geburtstag des Mobile-Rollenspiel-Hits FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS und das 30-jährige Jubiläum der FINAL FANTASY-Reihe werden von Fan Festa-Events auf der ganzen Welt unterstrichen, deren Beginn das Event in Paris am 8. Juli ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte folgende Seite: http://fan-fes.finalfantasyexvius.com/

Mit der Veröffentlichung von FINAL FANTASY XII: The Zodiac Age wird in FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS ein neuer Dungeon erscheinen und es werden neue Charaktere erhältlich sein. Den Trailer zur Kollaboration findet ihr am Ende des Textes.

Seit dem Erscheinen des Spiels wurde FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS mehr als 23 Millionen Mal von Spielern aus aller Welt heruntergeladen.

FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS ist als Download im Amazon Appstore, dem App Store von Apple sowie im Google Play Store verfügbar.